Saat berkunjung ke negara orang, salah satu kendala yang kerap dihadapi muslim adalah mencari makanan halal yang tersedia.

Bagi kamu yang pergi ke Negeri Paman Sam, tepatnya di Los Angeles (LA) tak perlu khawatir saat mencari restoran yang menjual makanan halal. Selain kaya akan pariwisatanya yang unik, LA juga memiliki banyak restoran halal yang bisa menjadi referensi untuk dikunjungi. Merangkum dari Halal Zilla, Selasa (14/1/2020), berikut rangkumannya untukmu. Yuk disimak.

1.The Halal Guys

The Halal Guys pertama kali dibuka pada 1990, kala itu mereka hanya menjual hotdog kepada pengemudi taksi Muslim di New York. Namun ini restoran legendaris ini telah berkembang menjadi sangat populer dengan steaming hot rice platters, gyros dan falafel. Salad gyros daging sapi atau ayam mereka dicampur dengan saus putih adalah salah satu menu yang direkomendasikan. Alamatnya berada di 510 W 7th St, Los Angeles, CA 90014, AS

2. Hiho Cheeseburger Wisatawan yang menuju Santa Monica harus mampir menuju Hiho Cheeseburger. Restoran ini menyajikan burger dengan daging sapi halal. Mereka hanya menyajikan 100 persen daging sapi yang diberi makan rumput dan dibesarkan secara alami tanpa obat-obatan. Selain itu daging sapi di sini empuk dan rendah lemak. Meskipun demikian alkohol disajikan di tempat ini. Alamatnya berada di 1320 2nd St Ste. B, Santa Monica, CA 90401, AS. 3. Urban Skillet Roti Brioche yang baru dipanggang digabungkan dengan daging sirloin top-ground serta keju lengket dengan sayuran renyah menjadikan Urban Skillet menjadi burger terbaik. Ini adalah jajanan jalanan Amerika dengan sentuhan mewah. Burger Skillet original dengan House Fries atau Brisket Burger dan Buffalo Wings adalah menu yang paling direkomendasikan. Alamatnya berada di 5060 Lankershim Blvd, Los Angeles, CA 91601, AS. 4. Dave’s Hot Chicken Tempat ini bisa menjadi surganya bagi para pencinta ayam. Anda bisa menikmati ayam goreng pedas bergaya Nashville terbaik. Jika Anda menyukai makanan pedas maka pilihlah tingkat kepedasannya sesuai keinginan. Selain ayam khas milik mereka, mac, keju dan sliders juga memiliki rasa yang tak kalah nikmatnya. Alamat restoran ini berada di 970 N Western Ave, Los Angeles, CA 90029, AS.