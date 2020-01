Kebakaran hebat yang melanda sebagian besar wilayah Australia telah membuat ekosistem alam di dalamnya menjadi hancur. Namun bukan berarti Australia dicoret dari daftar destinasi liburan yang patut Anda kunjungi selama 2020. Bukan saja pariwisatanya yang menakjubkan namun kuliner yang tersedia di Sydney pun beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan para pengunjungnya.

Terkadang wisatawan Muslim kerap kesulitan dalam mencari makanan halal yang tersedia saat berlibur. Ternyata terdapat banyak menu makanan halal di Australia yang bisa Anda cicipi. Mulai dari masakan khas Nusantara, melayu bahkan masakan barat. Merangkum dari Halal Zilla, Kamis (16/1/2020), berikut ulasannya.

1. Shalom Indonesian Restaurant

Sesuai dengan namanya , restoran ini menyajikkan menu andalan Ayam Presto Kremes. Tempat ini wajib dikunjungi oleh para pelancong Muslim khususnya yang berasal dari Indonesia. Terdapat makanan Indonesia lainnya seperti gado-gado, Iga penyet, sop buntut dan soto ayam. Alamatnya berada di Sussex St, Sydney NSW 2000, Australia.

2. Cafe Nur Muhammad

Pencinta masakan Melayu wajib melipir ke tempat ini. Dengan dekorasi yang sederhana, restoran ini menyediakan masakan dengan citarasa yang khas seperti rendang daging sapi, nasi kerabu, kari daging domba dan ayam percik. Warung ini kerap melakukan promosi yang disebut dengan hari prasmanan 'Pay As You Wish'. Jika tertarik Anda bisa datang ke Shop 2, 1/27 Murray St Pyrmont, New South Wales, Australia 2009.

3. Volcano’s Steakhouse

Restoran ini menghidangkan makanan barat. Sayang restoran ini tidak terletak tepat di pusat kota Sydney. Anda harus menempuh perjalanan selama 30 menit menggunakan kereta api dari pusat kota untuk sampai di tempat ini. Para pengunjung akan dimanjakan dengan potongan daging T-bone hingga rump, ribeye dan scotch fillet. Jika Anda datang berkelompok, maka iga sapi dan domba yang lezat bisa menjadi pilihan yang tepat. Alamat restoran ini berada di 311 Church Street, Parramatta, Sydney, NSW.

4.Rashays Harbourside

Restoran ini terletak tepat di Pelabihan Darling yang ikonik. Rashays Harbourside adalah restoran populer di mana para pelancong Muslim dapat menikmati burger halal, pizza dan hidangan barat lainnya. Bagi yang menyukai daging sapi wagyu, tempat ini adalah pilihan yang tepat. Terdapat pula suguhan yang manis berupa pavlovas hingga wafel dengan Nutella. Alamat restoran ini berada di Harbourside Shopping Centre, Level 2, Shop 430b / 2-10 Darling Dr, Sydney NSW 2000, Australia.