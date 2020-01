Sebanyak 300 muslim Inggris terpilih sebagai finalis di British Muslim Award ke-8 yang akan diselenggarakan pada 31 Januari 2020 di Manchester. Mereka adalah orang-orang muslim yang sangat luar biasa.

"Komunitas muslim Inggris adalah komunitas yang benar-benar disukai dan dibicarakan," kata CEO Oceanic Consulting Irfan Younis seperti dilansir dari AboutIslam, Senin (20/1/2020).

Younis mengatakan, komunitas muslim Inggris merupakan komunitas dengan prestasi luar biasa. Mereka terdiri dari wirausahawan yang terampil, punya intuisi bisnis, mobilitas sosial, dan teladan dalam menginspirasi soal kekuatan. Ia berharap semua finalis sukses dan menantikan malam yang menyenangkan.

British Muslim Awards 2020 yang ke-8 ini dipersembahkan oleh Trusted Utility Consultants (TUC), Muslim Global Relief, dan diselenggarakan oleh Oceanic Consulting.

Acara pembukaan British Muslim Awards 2020 akan diadakan pada Jumat, 31 Januari di Mercure Piccadilly Hotel di Manchester, Inggris.

Penghargaan ini menunjukkan kekuatan komunitas Muslim Inggris dan dampaknya terhadap budaya dan prestasi mereka selama setahun terakhir.

Kategori British Muslim Awards 2020 tersebut antara lain Muslims in the Community, Young Achiever of the Year, dan Spirit of Britain.

Para finalis dibagi menjadi lebih dari 30 kategori, dengan sekitar 10 finalis di masing-masing kategori.

Salah satu finalis adalah Hannan Sarwar, seorang anggota dewan kota di Dewan Kota Wilmslow yang dikenal sebagai anggota dewan muslim termuda di Inggris. Cllr Sarwar dari Wilmslow masuk dalam daftar 'Young Achiever of the Year'.

Inilah 30 kategori penghargaan yang diberikan British Muslim Award 2020, yaitu Muslim in the Community, Media Arts & Cultural Awareness, Young Achiever of the Year, Charity of the Year, Religious Advocate of the Year, Diversity Award of the Year, Mosque of the Year, International Muslim of the Year, Community Pioneers of The Year, Corporate Leader of The Year, Rising Star In Law, Community Group of the Year, Rising Star of the Year, Religious Education Provider, Outstanding Achievement of the Year, Digital Activity Of The Year, Hajj/ Umrah Operator of The Year, Professional In Business.

Dr Abbas Khan Services to Medicine Award, Rising Star in Sport, Leading Lights of the Year, Social Inclusion Group Of The Year, One to Watch, Small Business of the Year, Noor Inayat Khan Muslim Woman of the Year Award, Food Business of The Year, Achievements In Law, Community Pioneers of The Year, The Mohammed Sarwar Civil Service Award , Services to Education, Achievements in Accounting & Finance, Business Leader of the Year, Entrepreneur of the Year, Spirit of Britain.

Sedangkan para finalisnya antara lain Atima Khasimi (Community Chaplin), Noreen Bukhari (FWT Coventry), Hussein Kesvani (Follow Me Akhi), Shenaz Bunglawala (Byline Festival Foundation), Shabana Kausar (Royal Borough of Kensington & Chelsea), Muhbeen Hussain (British Muslim Youth), Aysha and Kiran Iqbal (Odara), Shayra Begum (Bangladeshi Support Centre), Munir Datoo (Hujjat Islamic Centre), Nisbah Hussain (1 Voice Blackburn Scouts) dan masih banyak lagi.