Charminar merupakan masjid cantik yang terletak di Hyderabad, India Selatan. Selain itu, Charminar juga dikenal sebagai masjid "empat menara".

Masjid ini dibangun pada 1591 oleh Muhammad Quli Qutb Shah, dan didirikan sebagai monumen pertama Hyderabad. Didirikan di dekat Sungai Musi, bangunan ini berfungsi sebagai rumah ibadah bagi Muslim.

Dikutip dari Mvslim, menurut beberapa mitos, Qutb Shah sebelumnya membangun Charminar untuk menghapus wabah yang telah muncul selama masa pemerintahannya. Mitos lain menyatakan, masjid yang indah itu merupakan dedikasi untuk membuktikan cintanya kepada istrinya, Bhagyamathi.

Foto: MvslimĀ

Menurut legenda, tampaknya ada terowongan rahasia yang terletak di bawah Charminar yang menghubungkan Benteng di Golconda untuk melarikan diri karena keadaan darurat bagi keluarga kerajaan. Sampai hari ini, terowongan di Charminar diyakini sebagai misteri karena belum dapat ditemukan.

Dengan struktur megah setinggi 56 meter dan lebar 30 meter, masjid cantik Charminar memiliki empat menara di empat sudut. Setiap menara memiliki panjang 56 meter dan terdiri dari 149 langkah untuk mencapai puncak.

Karena sangat dipengaruhi oleh arsitektur Indo-Islam, Charminar memiliki 45 ruang di mana orang dapat salat. Setiap menara setinggi 4 lantai dan dikatakan berpotensi melambangkan empat khalifah dalam sejarah Islam awal.

Dibuat dari mortir kapur dan granit, aula doa Charminar memiliki tiga tingkat, dua galeri, dan area terbuka. Selain itu, arsitektur Persia memiliki pengaruh pada infrastruktur tertentu. Lengkungan dan kubah raksasa menyoroti kesamaan dengan arsitektur Islam di Spanyol. The Charminar juga disebut sebagai "Arc de Triomphe of the East".