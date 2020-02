USTADZ kondang Abdul Somad atau akrab disapa UAS tak hanya piawai berdakwah, namun juga jago merangkai kata sarat makna. Di akun Instagramnya @ ustadzabdulsomad_official, ia beberapa kali mengunggah kata-kata puitis.

Terbaru, Abdul Somad mengunggah puisi sarat makna tentang akan datangnya kematian. Lewat unggahan tersebut, ia mengingatkan bahwa hidup tidak kekal, maka tidak boleh tinggi harti, harus berbagai. Selengkapnya berikut tulisan ulama asal Riau tersebut:

Yang kau pandang itu Ummat Nabi

Yang kau sampaikan firman Ilahi

Jangan ada bangga di hati

Karena hidup hanya mimpi





Bila kau mati nanti

Barulah kau sadar diri

Tiada yang kekal abadi

Suami anak dan istri





Masing-masing menyelamatkan diri

Nafsi nafsi

Kalau berharta sudilah berbagi

Kalau berkuasa jangan tinggi hati





Pulau Matak, Kepulauan Riau

17 Februari 2020

22 Jumadil Akhir 1441 H

Para pengikutnya pun memberikan respons positif terhadap puisi Abdul Somad tersebut. Contohnya akun nadiarostam_ yang mengatakan, “Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semuga UAS selalu sEhat walafiat dan dilindungi Allah. Kata-kata yang cukup bermakna ,saya ambil pelajarannya. Thank you so much UAS.

(abp)