Memiliki koleksi berbagai macam fesyen muslim nampaknya jadi hal penting bagi sebagian Muslimah, seperti gamis, jilbab, sepatu hingga tas. Namun karena banyak, hijab yang dimiliki terkadang tidak terpakai dan menumpuk begitu saja. Artis cantik Dewi Sandra pun menanggapi hal itu.

Dewi Sandra mengatakan, hal itu wajar karena salah satu fitrah seorang perempuan tentunya ingin tampil lebih baik. Namun, sedikit atau banyaknya koleksi hijab yang dimiliki dinilai relatif.

"Kalau banyak atau sedikit (red. koleksi hijab) itu berbeda-beda, relatif you know. Tapi kebanyakan perempuan lebih it's too much. Di situ problem perempuan, iya kan" ujar Dewi Sandra saat menjadi pembicara pada sesi talkshow bertajuk Stay In 'Faith'Shion di Muslim Fashion Festival 2020 (Muffest), Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

(Foto : @dewisandra/Instagram)

Sebagai perempuan berhijab, Dewi Sandra pun menyadari akan kelemahan tersebut, yakni menginginkan banyak hal seperti mengoleksi hijab yang belum tentu akan selalu dipakai setiap saat. Suatu hari artis blasteran ini pun sempat mempertanyakan kebiasaannya itu kepada salah seorang ustadz.

"Waktu itu aku tanya ustadz. Boleh enggak membeli barang-barang? Dia (ustadz) menjawab 'Boleh, beli-beli terserah tapi kalau ditanya (Allah) harus siap dengan jawaban terbaik," katanya.

Pertanyaan dan jawaban yang diceritakan Dewi adalah tentang penghisaban pada hari Kiamat nanti. Semua yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungan jawabannya. Di sini Dewi Sandra pun bermaksud mengingatkan, bahwasannya barang-barang seperti hijab, pakaian, sepatu hingga tas kelak akan ditimbang.

"I think the pieces in my closet. Pasti terpakai. Don't buy along the trend, soalnya semua akan dihisab," terang Dewi.

Oleh karena itu dari situlah Dewi Sandra sempat bimbang untuk membeli barang-barang. Ia pun mulai selektif dengan keinginannya, sebab kelak semuanya akan dihisab dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah di hari Kiamat.

(hel)