DUBAI selalu membuat terobosan baru untuk menarik para wisatawan. Salah satunya sebuah taman yang menampilkan kebun, pemandangan dan berbagai kisah dalam Alquran.

Dalam minggu pertama pembukaannya beberapa waktu lalu, destinasi wisata bernama Taman Quran Uni Emirat Arab (UEA) ini, telah menarik lebih dari 100.000 pengunjung. Namun, ruang hijau seluas 64 hektare yang indah ini tetap menjadi permata tersembunyi di UEA.

Harus diakui, ini sedikit keluar dari jalur utama transportasi. Terletak di Al Khawaneej, dekat Taman Mushrif. Nah, penasaran kan bagaimana keindahan dan kemegahan Taman Quran? Berikut beberapa highlights dari taman tersebut yang dapat kamu singgahi saat ke Dubai, dilansir Okezone dari Mysalaam.

Desain yang impresif

Taman ini telah dikembangkan dengan biaya AED 200 juta atau sekira Rp828 miliar. Taman ini dirancang untuk mendorong dialog lintas budaya antara pengunjung dan penduduk. Taman yang indah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan area hijau di UEA dan keanekaragaman landmark yang berbeda.

The Miracles Cave





The Miracles Cave adalah pertunjukan pertama yang akan kamu temui setelah memasuki taman. Melalui tayangan video, tujuh pameran menceritakan kisah tujuh mukjizat yang disebutkan dalam Alquran.

Ini dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim AS menyaksikan kebangkitan burung mati, diikuti oleh kisah Nabi Sulaiman AS dan burung hoopoe. Ada juga bagian tentang Nabi Isa (AS) dan bagaimana dia membangkitkan orang mati. Pameran ini diakhiri dengan keajaiban pemisahan bulan oleh Nabi Muhammad (SAW) sebagaimana diuraikan dalam Surat Al Qamar dalam Alquran.

Pameran ini menarik dan mendidik. Satu-satunya downside adalah bahwa, sejauh ini, semua cerita diceritakan hanya dalam bahasa Arab. Headset diharapkan akan dipasang akhir bulan ini untuk audio dalam bahasa Inggris dan bahasa Urdu.

Ada walkway yang sangat Instagrammable

Saat kamu meninggalkan gua, kamu dipandu menuju sisa taman, dan akan menemukan dua danau dengan jalan setapak di antaranya. Selama berkunjungan, ada beberapa pengunjung yang berpose di tengahnya dan mengambil foto. Danau juga memiliki air mancur, jadi ini cara yang bagus untuk menenangkan diri jika tidak keberatan kamu akan basah.

The Glass House





Rumah Kaca adalah rumah bagi 29 tanaman yang disebutkan dalam Alquran dan Sunnah, termasuk jagung, pohon zaitun, serai, pisang, jahe, lentil dan kunyit. Ketika berkunjung, beberapa bidang tanah telah ditanami benih atau tanaman kecil yang sangat indah.

Jadwal berkunjung

Taman Quran UEA buka setiap hari dari jam 08.00 sampai 22.00 waktu setempat. Tiket masuknya gratis. Namun, kamu akan memerlukan kartu naik transportasi umum di Dubai. Namun untuk mengakses Gua Miracles dan Rumah Kaca, masuk ke sana masing-masing membayar AED 5 atau sekira Rp20 ribuan.