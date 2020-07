SELEBGRAM hijab Korea Selatan Ayana Jihye Moon bercerita pernah dilarang oleh gurunya mengambil jurusan bahasa Arab saat masih SMA. Padahal, mualaf cantik ini sangat ingin belajar bahasa Arab. Tapi, belakangan memaklumi ternyata saran sang guru benar.

“Guru saya pernah bilang supaya saya jangan mengambil jurusan bahasa di kuliah, ketika saya masih di SMA. Karena kita bisa belajar bahasa di tempat kursus,” cerita Ayana melalui akun Instagramnya @xolovelyayana, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Mall Buka, Mulan Jameela Sampai Zaskia Sungkar Sempatkan Bergaya dengan Busana Hijab

Perempuan yang pernah tinggal di Indonesia dan menjadi bintang iklan itu mengaku saat itu tidak paham apa maksud gurunya.

“Saya tidak mengerti apa yang dia maksud karena saya benar-benar mau belajar bahasa Arab di saat itu dan saya pikir saya hanya bisa belajar tentang negara-negara Arab kalau saya ambil jurusan bahasa Arab. Sekarang saya mengerti apa yang dia maksud,” tulis Ayana Moon.

“Jurusan saya politik bukan bahasa Arab tapi Alhamdulillah, saya tetap bisa belajar bahasa Arab. Dan dengan mengambil jurusan politik, saya jadi bisa menghubungkan ilmu politik & berdiplomasi untuk mengembangkan sesuatu terkait halal di Korea. I took this picture in Namdaemun market where I usually buy my brooch and pin for hijab.”

Unggahan Ayana Moon disertai fotonya yang memakai masker disukai oleh lebih dari 161 ribu pengikutnya. Netizen ikut memuji Ayana yang tetap mewujudkan cita-citanya belajar bahasa Arab.

(sal)