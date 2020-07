BINTANG FTV, Hana Hanifah, saat ini sedang jadi perbincangan hangat karena ia terciduk sedang bersama laki-laki yang bukan mahramnya di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara.

Meski begitu, perempuan 23 tahun ini di beberapa kesempatan tampil dengan style hijab, lho.

Dikutip dari akun Instagram miliknya @hanaaaast, berikut ini protret cantik Hana Hanifah berbalut hijab, imut mirip boneka:

1. Perpaduan kemeja putih dan pashmina cream

Di dalam foto yang diunggahnya, Hana mengenakan kemeja tunik putih menutupi lekukan bagian pinggul dan pahanya. Dipadukan celana panjang hitam dan pashmina cream polos. Sebagai tambahan, ia menggunakan sling belt merah, serta tas kecil cokelat.

Hana berpose di depan dedaunan hijau, yang membuat potretnya nampak lebih segar dan juga cerah. "Bismillah buka lembaran baru," tulis Hana.

2. Abaya hitam yang mengesankan

Selanjutnya Hana mengenakan abaya dan jilbab hitam, lalu terdapat motif warna kuning keemasan di beberapa bagiannya. Selain itu, ia juga memakai lipstik merah raspberry, softlens keabu-abuan membuatnya semakin cantik dan menarik.

Lalu Hana juga memakai gelang-gelang dan cincin di tangan sebagai perhiasannya. Penampilan Hana yang satu ini mirip dengan style ala putri kerajaan dari Timur Tengah, ya.

3. OOTD hijab dengan tunik putih

Outfit of the day (OOTD) Hana satu ini cocok nih buat hijabers yang mau hangout.

Tunik putih polos, jeging bermotif,jilbab hitam dan flat shoes warna hijau jadi perepaduan yang simpel dan chic. "Orang yang baik tidak akan menyebut dirinya baik, nothing perfect in This world," kata Hana.

4. Gamis hitam di bawah payung Masjid Nabawi

Kemudian Hana mengunggah foto ketika dirinya tengah pergi umrah ke Tanah Suci. Dalam potretnya ini ia sedang berpose di pelataran tepatnya di antara payung-payung besar Masjid Nabawi, Madinah.

Saat itu Hana pergi umrah pada April 2019 lalu, ia memakai gamis dan jilbab warna hitam yang menutupi lekuk tubuhnya. Anggun banget, ya. Pelataran Masjid Nabawi ini memang selalu jadi spot foto favorit bagi para jamaah haji dan umrah. 5. Memakai hijab syar'i putih di depan Kakbah Bukan hanya di Masjid Nabawi saja, Hana juga mengabadikan momen ibadahnya ketika di Masjidil Haram, Makkah. Di dalam fotonya ini Hana mengenakan style hijab syar'i putih bersih, dan berpose dengan kacamata hitam besarnya di depan Kakbah.