JAKARTA - Jangan lalaikan Sholat Jumat bahkan hingga tiga kali berturut-turut. Mengapa? Sebab niscaya Allah SWT akan mengunci hatinya.

Sholat Jumat begitu tinggi keutamaannya. Disebutkan dalam Al-Quran:

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan Sholat Jumat, maka, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS Al Juma'ah: 9).

Mengutip buku "Ensiklopedia Jumat" pada Jumat (27/11/2020) disebutkan selain ayat di atas, ada pula perintah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Sholat Jumat. Jika disimak, betapa keras ancaman beliau bagi yang meninggalkan Sholat Jumat melalui hadis berikut.

Dari Abu al-Ja'di al-Dhamri, seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,"Siapa yang meningalkan tiga kali Jumat karena lalai akan kewajibannya, niscaya Allah akan mengunci hatinya". (Ahmad bin Hanbal, III: 466, No. 15.537; Sunan an-Nasai, III: 88, No. 3369; Sunan Abu Daud, I: 407, No. 1.054).

Setelah keberadaan ibadah Sholat Jumat ini dikaji sedemikian rupa, permasalahan yang berkaitan dengannya sungguh banyak. Jika peraturan-peraturan tentang kesempurnaan ibadah Jumat, sungguh lebih banyak dan lebih luas lagi, bahkan jika dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ibadah Jumat memiliki permasalahan yang cukup banyak, dan memerlukan kupasan dan telaah yang lebih mendalam dan luas. Baca Juga: Kemuliaan Sholat Subuh Berjamaah, Disaksikan Malaikat Malam dan Siang Perihal ibadah Jumat, ada banyak perbedaan pendapat yang cukup banyak, baik dari aspek waktu, tempat, maupun kewajiban, termasuk siapakah orang pertama yang melaksanakan Sholat Jumat. Apakah Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, ataukah para sahabat tanpa beliau? Namun yang terpenting saat ini sebagai umatnya, wajib melaksanakan Sholat Jumat.