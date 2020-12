JAKARTA- Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla bersama rombongan berada di Afghanistan untuk berkontribusi perdamaian di sana.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Muhyiddin Junaidi menyebutkan, peran Indonesia dalam kontribusi perdamaian di Afganistan cukup penting.

"Saya dan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Pak JK on the way ke Afghanistan untuk berkontribusi dalam perdamaian Afghanistan," ujarnya kepada Okezone, Kamis (23/12/2020).

Sementara itu dikutip dari Antara Jusuf Kalla yang Wapres ke- 10 dan ke- 12 di Afghanistan juga mengupayakan kelanjutan kerja sama bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang.

JK akan berada di Kabul hingga Jumat (25/12/2020) untuk memenuhi undangan dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

