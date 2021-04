JAKARTA - Bertrand Antolin memang tidak menjalani ibadah puasa Ramadhan, namun dia ikut membantu menyalurkan bantuan mushaf Al-Quran.

Hal ini dapat dilihat dari postingan di akun Instagramnya dikutip pada Rabu (14/4/2021).

"Menyambut Bulan Suci Ramadhan, aku ada amanah dari temen2 untuk melanjutkan wakaf Al-Quran...

Buat temen2 yg ada titik yg membutuhkan Al-Quran monggo di dm yaa.

Ini khusus buat adik2 yg yatim atau duafa yg belum punya Al-Quran.

Mohon diikuti syaratnya yaa ini amanat soalnya.. jangan cuman karena pengen, kamu meminta jatah orang yg bener2 ga punya..

Terimakasih ya yg mau membantu menyalurkan dan a super thankyou buat temen2 yg nitip and buat @asiapulppaper total dgn ini sudah masuk angka 4000 lebih.. and to the inspiration and idea for this movement i just wanna say hi to my dearest friend @dewisandra.





Sejumlah komentar respons positif dari followersnya pun langsung muncul, di antaranya:

@tatik.satriana: Masyaallah??

@bang_odee2's: mau??

@akuforbali: Cek DM ya Ko??

@dhiieocta: Indah nya saling menghormati antar agama ??

@dhony_sandhony: mudah mudahan dapat hidayah...

