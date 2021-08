BERAPA gaji Anda sehingga berani meninggalkan sholat? Sebuah pertanyaan menohok dan menyentak. Pertanyaan yang mempertanyakan kadar keimanan seorang Muslim.

Pertanyaan ini disampaikan Ustaz Ady Kurniawan Al Asyrofi dalam sebuah pesannya kepada Okezone pada Rabu (4/8/2021)

"Para sahabat ... Ketahuilah bahwa sholat termasuk salah satu rukun Islam dan merupakan tiang agama islam yg dapat membuat bangunan Islam tegak. Maka perlu di pertanyakan ke islaman seseorang jika ia berani sengaja meninggalkan sholat," ujarnya dalam isi pesannya.

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal رضي الله عنه Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ

”Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat.” (HR. Tirmidzi no. 2825)

Mari perhatikan. Dalam hadits di atas, dikatakan bahwa shalat dalam agama Islam ini adalah seperti penopang (tiang) yg menegakkan bangunan. Bangunan tersebut bisa roboh (ambruk) dengan patahnya tiangnya. Begitu juga dengan islam seseorang, bisa ambruk jika ia tanpa shalat. Shalat merupakan perkara yg pertama kali kelak akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإنْ صَلُحَتْ ، فَقَدْ أفْلَحَ وأَنْجَحَ ، وَإنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أعْمَالِهِ عَلَى هَذَا .

(رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ رقم ٤١٣ ، رواه النسائي رقم ٤٦٥, رواه أبو داوود رقم ٨٦٤، رواه ابن مجاه رقم ١٤٢٥، رواه أحمد رقم ٩٤٩٤)

“Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari shalat wajibnya, maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah.’ Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.”(HR. Tirmidzi, no. 413; Nasai, no. 465; Abu Dawud, no. 864; Ibnu Majah, no. 1425, Ahmad, no. 9494.)

Salah satu ulama besar, Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan, ”Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yg paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yg meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.” (Kitab Ash Sholah, hal. 7)

Semoga kita dan keturuan kita termasuk orang-orang yan istikamah mendirikan sholat serta dijauhkan dari azab pedih neraka. Aamiin yaa Allah Yaa Rabbal'alamin.

