VIRAL kisah model cantik asal Prancis bernama Tiphaine Poulon yang mantap menjadi mualaf dan menikah dengan Amal, seorang pria Aceh. Kerap membuat video TikTok bersama, awal mula hubungan mereka terangkat ke publik saat Tiphaine yang juga merupakan seorang model membagikan kisah mualafnya berkat pria Aceh yang berhasil memikat hatinya tersebut.

Lewat akun TikTok @tiphaine_pln miliknya, Tiphaine Poulon mengisahkan pertemuan dirinya dengan Amal yang kala itu menjadi tour guide-nya. Tampak dalam video, dia coba memakai selendang untuk menutupi bagian rambutnya.

"Ini adalah bermula kisah saya. Saya pergi ke Aceh pada Mei 2018 untuk yang pertama kalinya. Saya menutupi rambut saya dengan selendang untuk pertama kalinya untuk menunjukkan hormat saya kepada masyarakat Aceh," tulis Tiphaine Poulon dalam deskripsi video.

Usai mengunjungi Aceh, terlebih setelah mengenal Amal, Tiphaine Poulon menceritakan jika ia terus mempelajari ajaran agama Islam. Dirinya merasa ada perbedaan ketika diajarkan oleh Muslim Prancis dan pria yang ia cintai dari Aceh tersebut.

"Setiap hari saya belajar sedikit demi sedikit tentang Islam. Dan waktu itu saya merasa sangat berbeda dengan apa yang coba diajarkan oleh teman-teman Muslim Prancis kepada saya," lanjutnya.

"Mungkin karena yang mengajarkan saya adalah orang yang saya jatuh cinta kepadanya. Beberapa bulan berlalu sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam, walaupun agak takut. Saya belajar Al Fatihah, saya belajar sembahyang," tambahnya.

Seperti kebanyakan muslim lainnya, Tiphaine mengaku sangat menyukai suasana bulan Ramadhan. Usai melewati bulan suci pertamanya tersebut, ia makin mantap dan berbahagia atas keputusannya menjadi seorang mualaf.

"Saya memasuki Ramadhan pertama saya. Saya sangat menyukainya dan pada saat itu saya menyadari bahwa saya sangat berbahagia atas pilihan saya. Sekarang saya bangga menjadi orang Islam setelah dua tahun berlalu," ungkapnya.

Banjir Pujian Netizen

Konten tersebut pun viral di linimasa TikTok dan menuai banyak sekali komentar netizen. Banyak yang memuji kecantikan Tiphaine Poulon hingga mendoakannya agar tetap istikamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.

"Masya Allah kk cantik x klo kk gunakan hijab," puji seorang warganet.

"Semangat kaka cantik, semoga selalu istiqomah," komentar warganet lainnya.

"Masya Allah may peace be upon you sister," doa dari salah satu netizen.