KAKBAH merupakan tempat paling suci bagi umat Islam. Seluruh Muslim berlomba-lomba untuk bisa pergi ke Masjidil Haram, berada dekat Kakbah, dan menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.

Kakbah menjadi kiblat umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat. Kakbah merupakan bangunan yang sangat sakral. Maka itu, tidak sembarangan orang bisa masuk dan melihat isi Kakbah.

Tapi banyak yang bertanya-tanya, apa isi Kakbah? Berikut ini tujuh benda yang terdapat di dalam Kakbah, sebagaimana telah Okezone rangkum, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Subhanallah, Viral Jamaah Umrah Tidak Bisa Lihat Kakbah Padahal Ada di Depan Matanya

1. Lemari Kecil

Ada lemari kecil di tengah ruangan Kakbah. Ini diperuntukan guna menyimpan wewangian Kakbah berupa bunga mawar yang dapat digunakan untuk membersihkan area Kakbah.

2. Lantai putih

Lantai yang berbeda motif dengan lantai lain ini biasa dijadikan tempat sholat oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Saat ini sering digunakan oleh para pemimpin untuk sholat sebelum Kakbah dibersihkan.

Baca juga: Sejarah Surat Al Fil, Pasukan Gajah Raja Abrahah Gagal Menghancurkan Kakbah

3. Tulisan yang dipahat

Di dekat tempat sholat tadi terdapat tulisan yang dipahat. Tulisan ini berisi inti dari keyakinan umat Islam bertuliskan "Lailahaillallah Muhammadarrasulullah".

4. Langit-langit Kakbah



Langit-langit Kakbah terbuat dari kayu-kayu terbaik yang dilapisi perak dan dibuat oleh sahabat Abdullah bin Zubair Radhiyallahu anhu yang berusia lebih dari 1.300 tahun. Dari dalam Kakbah juga terlihat kain Kiswah yang menutupi Kakbah serta hiasan indah yang diberikan oleh para khalifah dan raja Islam sepanjang sejarah.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

5. Pintu tobat

Terdapat pintu yang biasa disebut pintu tobat. Pintu ini digunakan untuk ke lantai atas Kakbah saat pergantian kain kiswah Kakbah.

Baca juga: Viral Askar Pinjamkan Payung kepada Jamaah Umrah di Depan Kakbah

6. Kaligrafi di sebelah pintu tobat

Terdapat kaligrafi di sebelah pintu tobat. Kaligrafi ini bertuliskan sejumlah peraturan dalam membersihkan Kakbah.

7. Tiga pilar terbuat dari kayu gaharu terbaik

Ketiga pilar kayu ini dilapisi emas murni lalu berjajar lurus dari utara ke selatan. Berdasarkan literasi yang ditulis oleh Dr Muhammad Syafii Antonio MEc dalam buku 'Cerdas Haji dan Umrah Mabrur itu Mudah dan Indah', disebutkan pada awal tahun 2000-an bagian bawah tiga pilar tersebut retak lalu diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya.

Jika kaum Muslimin sangat penasaran dan ingin melihat langsung bagian dalam Kakbah, bisa melihat di Museum Exhibition of The Two Holy Mosques Architecture di Kota Makkah, Arab Saudi. Terdapat replika Kakbah di museum tersebut yang bebas didatangi oleh para jamaah.

Wallahu a'lam bishawab.

Baca juga: Sejarah Singkat Kakbah, Pernah Punya Pintu Kayu untuk Cegah Penyusup dan Banjir