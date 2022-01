BERIKUT bacaan zikir pagi hari ini, Senin 3 Januari 2022 Masehi/29 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Dikerjakan usai menunaikan Sholat Subuh. Ada pahala besar dari membaca zikir ini.

Dihimpun dari buku 'Kumpulan Doa dari Alquran dan As-Sunnah yang Shahih' karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, berikut bacaan amalan sunah zikir pagi lengkap dengan tulisan Arab, terjemahan latin, dan artinya.

BACAAN ZIKIR PAGI

ุฃูŽุนููˆุฐู ุจูุงู„ู„ูŽู‘ู‡ู ู ูู†ู’ ุงู„ุดูŽู‘ูŠู’ุทูŽุงู†ู ุงู„ุฑูŽู‘ุฌููŠู ู

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

1. Membaca Ayat Kursi satu kali

ุงู„ู„ูŽู‘ู‡ู ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู‡ูŽ ุฅูู„ุงูŽู‘ ู‡ููˆูŽ ุงู„ู’ุญูŽูŠูู‘ ุงู„ู’ู‚ูŽูŠูู‘ูˆู ูุŒ ู„ุงูŽ ุชูŽุฃู’ุฎูุฐูู‡ู ุณูู†ูŽุฉูŒ ูˆูŽู„ุงูŽ ู†ูŽูˆู’ู ูŒุŒ ู„ูŽู‡ู ู ูŽุง ูููŠ ุงู„ุณู‘ูŽู ูŽุงูˆูŽุงุชู ูˆูŽู ูŽุง ูููŠ ุงู„ู’ุฃูŽุฑู’ุถูุŒ ู ูŽู†ู’ ุฐูŽุง ุงู„ูŽู‘ุฐููŠ ูŠูŽุดู’ููŽุนู ุนูู†ู’ุฏูŽู‡ู ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุจูุฅูุฐู’ู†ูู‡ูุŒ ูŠูŽุนู’ู„ูŽู ู ู ูŽุง ุจูŽูŠู’ู†ูŽ ุฃูŽูŠู’ุฏููŠู‡ูู ู’ ูˆูŽู ูŽุง ุฎูŽู„ู’ููŽู‡ูู ู’ุŒ ูˆูŽู„ูŽุง ูŠูุญููŠุทููˆู†ูŽ ุจูุดูŽูŠู’ุกู ู ูู†ู’ ุนูู„ู’ู ูู‡ู ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุจูู ูŽุง ุดูŽุงุกูŽุŒ ูˆูŽุณูุนูŽ ูƒูุฑู’ุณููŠูู‘ู‡ู ุงู„ุณู‘ูŽู ูŽุงูˆูŽุงุชู ูˆูŽุงู„ู’ุฃูŽุฑู’ุถูŽุŒ ูˆูŽู„ูŽุง ูŠูŽุฆููˆุฏูู‡ู ุญููู’ุธูู‡ูู ูŽุงุŒ ูˆูŽู‡ููˆูŽ

ุงู„ู’ุนูŽู„ููŠูู‘ ุงู„ู’ุนูŽุธููŠู ู

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim

"Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada y ang dapat memberi syafaโ€™at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) dihadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS Al Baqarah: 255) (Dibaca pagi satu kali)

2. Membaca Surah Al Ikhlas tiga kali

ุจูุณู’ู ู ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ุงู„ุฑู‘ูŽุญู’ู ูŽู†ู ุงู„ุฑู‘ูŽุญููŠู

ู‚ูู„ู’ ู‡ููˆูŽ ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ุฃูŽุญูŽุฏูŒ ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ุงู„ุตู‘ูŽู ูŽุฏู ู„ูŽู ู’ ูŠูŽู„ูุฏู’ ูˆูŽู„ูŽู ู’ ูŠููˆู„ูŽุฏู’ ูˆูŽู„ูŽู ู’ ูŠูŽูƒูู† ู„ู‘ูŽู‡ู ูƒููููˆู‹ุง ุฃูŽุญูŽุฏูŒ

Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid wa lam yoolad wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

"Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." (QS Al Ikhlas: 1โ€“4) (Dibaca tiga kali)

3. Membaca Surah Al Falaq tiga kali

ุจูุณู’ู ู ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ุงู„ุฑู‘ูŽุญู’ู ูŽู†ู ุงู„ุฑู‘ูŽุญููŠู ู

ู‚ูู„ู’ ุฃูŽุนููˆุฐู ุจูุฑูŽุจูู‘ ุงู„ู’ููŽู„ูŽู‚ู ู ูู† ุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ุฎูŽู„ูŽู‚ูŽ ูˆูŽู ูู† ุดูŽุฑูู‘ ุบูŽุงุณูู‚ู ุฅูุฐูŽุง ูˆูŽู‚ูŽุจูŽ ูˆูŽู ูู† ุดูŽุฑูู‘ ุงู„ู†ู‘ูŽูู‘ูŽุงุซูŽุงุชู ูููŠ ุงู„ู’ุนูู‚ูŽุฏู ูˆูŽู ูู† ุดูŽุฑูู‘ ุญูŽุงุณูุฏู ุฅูุฐูŽุง ุญูŽุณูŽุฏูŽ

Qul aโ€™uzuu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin-naffaa-thaati fil โ€˜uqad wa min shar ri haasidin iza hasad

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki'." (QS Al Falaq: 1โ€“5) (Dibaca tiga kali)

4. Membaca Surah An-Naas tiga kali

ุจูุณู’ู ู ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ุงู„ุฑู‘ูŽุญู’ู ูŽู†ู ุงู„ุฑู‘ูŽุญููŠู ู

ู‚ูู„ู’ ุฃูŽุนููˆุฐู ุจูุฑูŽุจูู‘ ุงู„ู†ู‘ูŽุงุณู ู ูŽู„ููƒู ุงู„ู†ู‘ูŽุงุณู ุฅูู„ูŽู‡ู ุงู„ู†ู‘ูŽุงุณู ู ูู† ุดูŽุฑูู‘ ุงู„ู’ูˆูŽุณู’ูˆูŽุงุณู ุงู„ู’ุฎูŽู†ู‘ูŽุงุณู ุงู„ู‘ูŽุฐููŠ ูŠููˆูŽุณู’ูˆูุณู ูููŠ ุตูุฏููˆุฑู ุงู„ู†ู‘ูŽุงุณู ู ูู†ูŽ ุงู„ู’ุฌูู†ู‘ูŽุฉู ูˆูŽ ุงู„ู†ู‘ูŽุงุณู

Qul a'uzu birabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khannaas Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wan naas

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia'." (QS An-Naas: 1โ€“6) (Dibaca pagi tiga kali)

5. Zikir pagi dibaca satu kali

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca:

ุฃูŽุตู’ุจูŽุญู’ู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽุตู’ุจูŽุญูŽ ุงู„ู’ู ูู„ู’ูƒู ู„ูู„ู‘ูŽู‡ูุŒ ูˆูŽุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ู„ูู„ู‘ูŽู‡ูุŒ ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ู‡ูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุงู„ู„ู‡ู ูˆูŽุญู’ุฏูŽู‡ู ู„ุงูŽ ุดูŽุฑููŠู’ูƒูŽ ู„ูŽู‡ูุŒ ู„ูŽู‡ู ุงู„ู’ู ูู„ู’ูƒู ูˆูŽู„ูŽู‡ู ุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ูˆูŽู‡ููˆูŽ ุนูŽู„ูŽู‰ ูƒูู„ู‘ู ุดูŽูŠู’ุกู ู‚ูŽุฏููŠู’ุฑู. ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุณู’ุฃูŽู„ููƒูŽ ุฎูŽูŠู’ุฑูŽ ู ูŽุง ูููŠู’ ู‡ูŽุฐูŽุง ุงู„ู’ูŠูŽูˆู’ู ู ูˆูŽุฎูŽูŠู’ุฑูŽ ู ูŽุง ุจูŽุนู’ุฏูŽู‡ูุŒ ูˆูŽุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ูููŠู’ ู‡ูŽุฐูŽุง ุงู„ู’ูŠูŽูˆู’ู ู ูˆูŽุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ุจูŽุนู’ุฏูŽู‡ูุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ูŽ ุงู„ู’ูƒูŽุณูŽู„ู ูˆูŽุณููˆู’ุกู ุงู„ู’ูƒูุจูŽุฑูุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุนูŽุฐูŽุงุจู ูููŠ ุงู„ู†ู‘ูŽุงุฑู ูˆูŽุนูŽุฐูŽุงุจู ูููŠ ุงู„ู’ู‚ูŽุจู’ุฑู.

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa โ€˜ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro as u โ€™dahu, wa aโ€™udzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri as u โ€™dahu. Robbi aโ€™udzu bika minal kasali as u-il kibar. Robbi aโ€™udzu bika min โ€˜adzabin fin naari wa โ€˜adzabin fil qobri.

โ€œKami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur.โ€ (Dibaca pagi satu kali)

6. Zikir pagi dibaca satu kali Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca: ุงูŽู„ู„ู'ูŽู‡ูู ู'ูŽ ุจููƒูŽ ุฃูŽุตู'ุจูŽุญู'ู†ูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ุฃูŽู ู'ุณูŽูŠู'ู†ูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ู†ูŽุญู'ูŠูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ู†ูŽู ููˆู'ุชู ูˆูŽุฅูู„ูŽูŠู'ูƒูŽ ุงู„ู†ู'ูุดููˆู'ุฑู Allahumma bika ash-bahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur. โ€œYa Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).โ€ (Dibaca pagi satu kali) 7. Sayyidul Istighfar dibaca satu kali ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽ ุฑูŽุจูู‘ูŠู’ ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ู‡ูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽุŒ ุฎูŽู„ูŽู‚ู’ุชูŽู†ููŠู’ ูˆูŽุฃูŽู†ูŽุง ุนูŽุจู’ุฏููƒูŽุŒ ูˆูŽุฃูŽู†ูŽุง ุนูŽู„ูŽู‰ ุนูŽู‡ู’ุฏููƒูŽ ูˆูŽูˆูŽุนู’ุฏููƒูŽ ู ูŽุง ุงุณู’ุชูŽุทูŽุนู’ุชูุŒ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ุตูŽู†ูŽุนู’ุชูุŒ ุฃูŽุจููˆู’ุกู ู„ูŽูƒูŽ ุจูู†ูุนู’ู ูŽุชููƒูŽ ุนูŽู„ูŽูŠู‘ูŽุŒ ูˆูŽุฃูŽุจููˆู’ุกู ุจูุฐูŽู†ู’ุจููŠู’ ููŽุงุบู’ููุฑู’ ู„ููŠู’ ููŽุฅูู†ู‘ูŽู‡ู ู„ุงูŽ ูŠูŽุบู’ููุฑู ุงู„ุฐู‘ูู†ููˆู’ุจูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽ Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta, kholaqtanii wa anaa โ€˜abduka wa anaa โ€˜ala โ€˜ahdika wa waโ€™dika mas-tathoโ€™tu. Aโ€™udzu bika min syarri maa shonaโ€™tu. Abu-u laka bi niโ€™matika โ€˜alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-firlii fainnahu laa yagh-firudz dzunuuba illa anta. โ€œYa Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.โ€ (Dibaca pagi satu kali) 8. Zikir pagi dibaca tiga kali ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุนูŽุงููู†ููŠู’ ูููŠู’ ุจูŽุฏูŽู†ููŠู’ุŒ ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุนูŽุงููู†ููŠู’ ูููŠู’ ุณูŽู ู’ุนููŠู’ุŒ ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุนูŽุงููู†ููŠู’ ูููŠู’ ุจูŽุตูŽุฑููŠู’ุŒ ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ูฐู‡ูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽ. ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฅูู†ู‘ููŠ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ูŽ ุงู„ู’ูƒููู’ุฑู ูˆูŽุงู„ู’ููŽู‚ู’ุฑูุŒ ูˆูŽุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุนูŽุฐูŽุงุจู ุงู„ู’ู‚ูŽุจู’ุฑูุŒ ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ูฐู‡ูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽ Allaahumma โ€˜aafinii fii badanii, allaahumma โ€˜aafinii fii samโ€™ii, allaahumma โ€˜aafinii fii bashorii, laa ilaaha illaa anta. Allaahumma innii aโ€™uudzu bika minal kufri wal faqr, wa aโ€™uudzu bika min โ€˜adzaabil qobr, laa ilaaha illaa anta. "Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau." (Dibaca pagi tiga kali) 9. Zikir pagi dibaca satu kali ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฅูู†ูู‘ูŠู’ ุฃูŽุณู’ุฃูŽู„ููƒูŽ ุงู„ู’ุนูŽูู’ูˆูŽ ูˆูŽุงู„ู’ุนูŽุงูููŠูŽุฉูŽ ูููŠ ุงู„ุฏู‘ูู†ู’ูŠูŽุง ูˆูŽุงู’ู„ุขุฎูุฑูŽุฉูุŒ ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฅูู†ูู‘ูŠู’ ุฃูŽุณู’ุฃูŽู„ููƒูŽ ุงู„ู’ุนูŽูู’ูˆูŽ ูˆูŽุงู„ู’ุนูŽุงูููŠูŽุฉูŽ ูููŠ ุฏููŠู’ู†ููŠู’ ูˆูŽุฏูู†ู’ูŠูŽุงูŠูŽ ูˆูŽุฃูŽู‡ู’ู„ููŠู’ ูˆูŽู ูŽุงู„ููŠู’ ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุงุณู’ุชูุฑู’ ุนูŽูˆู’ุฑูŽุงุชูู‰ ูˆูŽุขู ูู†ู’ ุฑูŽูˆู’ุนูŽุงุชูู‰. ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุงุญู’ููŽุธู’ู†ููŠู’ ู ูู†ู’ ุจูŽูŠู’ู†ู ูŠูŽุฏูŽูŠู‘ูŽุŒ ูˆูŽู ูู†ู’ ุฎูŽู„ู’ูููŠู’ุŒ ูˆูŽุนูŽู†ู’ ูŠูŽู ููŠู’ู†ููŠู’ ูˆูŽุนูŽู†ู’ ุดูู ูŽุงู„ููŠู’ุŒ ูˆูŽู ูู†ู’ ููŽูˆู’ู‚ููŠู’ุŒ ูˆูŽุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจูุนูŽุธูŽู ูŽุชููƒูŽ ุฃูŽู†ู’ ุฃูุบู’ุชูŽุงู„ูŽ ู ูู†ู’ ุชูŽุญู’ุชููŠู’ Allahumma innii as-alukal โ€˜afwa wal โ€˜aafiyah fid dunyaa wal aakhiroh. Allahumma innii as-alukal โ€˜afwa wal โ€˜aafiyah fii diinii wa dun-yaya wa ahlii wa maalii. Allahumas-tur โ€˜awrootii wa aamin rowโ€™aatii. Allahummahfazh-nii mim bayni yadayya wa min kholfii wa โ€˜an yamiinii wa โ€˜an syimaalii wa min fawqii wa aโ€™udzu bi โ€˜azhomatik an ughtala min tahtii. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi)." (Dibaca pagi satu kali) 10. Zikir pagi dibaca satu kali ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุนูŽุงู„ูู ูŽ ุงู„ู’ุบูŽูŠู’ุจู ูˆูŽุงู„ุดู‘ูŽู‡ูŽุงุฏูŽุฉู ููŽุงุทูุฑูŽ ุงู„ุณู‘ูŽู ูŽุงูˆูŽุงุชู ูˆูŽุงู’ู„ุฃูŽุฑู’ุถูุŒ ุฑูŽุจู‘ูŽ ูƒูู„ูู‘ ุดูŽูŠู’ุกู ูˆูŽู ูŽู„ููŠู’ูƒูŽู‡ูุŒ ุฃูŽุดู’ู‡ูŽุฏู ุฃูŽู†ู’ ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ู‡ูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽุŒ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ู†ูŽูู’ุณููŠู’ุŒ ูˆูŽู ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ุงู„ุดู‘ูŽูŠู’ุทูŽุงู†ู ูˆูŽุดูุฑู’ูƒูู‡ูุŒ ูˆูŽุฃูŽู†ู’ ุฃูŽู‚ู’ุชูŽุฑูููŽ ุนูŽู„ูŽู‰ ู†ูŽูู’ุณููŠู’ ุณููˆู’ุกู‹ุง ุฃูŽูˆู’ ุฃูŽุฌูุฑู‘ูู‡ู ุฅูู„ูŽู‰ ู ูุณู’ู„ูู ู Allahumma โ€˜aalimal ghoybi wasy syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai-in wa maliikah. Asyhadu alla ilaha illa anta. Aโ€™udzu bika min syarri nafsii wa min syarrisy syaythooni wa syirkihi, wa an aqtarifa โ€˜alaa nafsii suu-an aw ajurruhu ilaa muslim. "Ya Allah Yang Mahamengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb Pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan Yang Merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya." 11. Zikir pagi dibaca tiga kali ุจูุณู'ู ู ุงู„ู„ู‡ู ุงู„ู'ูŽุฐููŠ ู„ุงูŽ ูŠูŽุถูุฑู'ู ู ูŽุนูŽ ุงุณู'ู ูู‡ู ุดูŽูŠู'ุกูŒ ูููŠ ุงู'ู„ุฃูŽุฑู'ุถู ูˆูŽู„ุงูŽ ูููŠ ุงู„ุณู'ูŽู ูŽุงุกู ูˆูŽู‡ููˆูŽ ุงู„ุณู'ูŽู ููŠู'ุนู ุงู„ู'ุนูŽู„ููŠู'ู ู Bismillahilladzi laa yadhurru maโ€™asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaaโ€™ wa huwas samiiโ€™ul โ€˜aliim. "Dengan Menyebut Nama Allah, yang dengan Nama-Nya tidak ada satu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (Dibaca pagi tiga kali) 12. Zikir pagi dibaca tiga kali ุฑูŽุถููŠู’ุชู ุจูุงู„ู„ู‡ู ุฑูŽุจู‘ู‹ุงุŒ ูˆูŽุจูุงู’ู„ุฅูุณู’ู„ุงูŽู ู ุฏููŠู’ู†ู‹ุงุŒ ูˆูŽุจูู ูุญูŽู ู‘ูŽุฏู ุตูŽู„ู‘ูŽู‰ ุงู„ู„ู‡ู ุนูŽู„ูŽูŠู’ู‡ู ูˆูŽุณูŽู„ู‘ูŽู ูŽ ู†ูŽุจููŠู‘ู‹ุง Rodhiitu billaahi robbaa wa bil-islaami diinaa, wa bi-muhammadin shallallaahu โ€˜alaihi wa sallama nabiyya. "Aku rela (ridha) Allah sebagai Rabb-ku (untukku dan orang lain), Islam sebagai agamaku dan Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebagai Nabiku (yang diutus oleh Allah)." (Dibaca pagi tiga kali) 13. Zikir pagi dibaca satu kali ูŠูŽุง ุญูŽูŠู‘ู ูŠูŽุง ู‚ูŽูŠู‘ููˆู’ู ู ุจูุฑูŽุญู’ู ูŽุชููƒูŽ ุฃูŽุณู’ุชูŽุบููŠู’ุซูุŒ ุฃูŽุตู’ู„ูุญู’ ู„ููŠู’ ุดูŽุฃู’ู†ููŠู’ ูƒูู„ู‘ูŽู‡ู ูˆูŽู„ุงูŽ ุชูŽูƒูู„ู’ู†ููŠู’ ุฅูู„ูŽู‰ ู†ูŽูู’ุณููŠู’ ุทูŽุฑู’ููŽุฉูŽ ุนูŽูŠู’ู†ู Yaa Hayyu Yaa Qoyyum, bi-rohmatika as-taghiits, wa ash-lih lii syaโ€™nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata โ€˜ain. โ€œWahai Rabb Yang Maha hidup, Wahai Rabb Yang Maha berdiri sendiri (tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan (urusanku) kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).โ€ (Dibaca pagi satu kali) 14. Zikir pagi dibaca satu kali ุฃูŽุตู’ุจูŽุญู’ู†ูŽุง ุนูŽู„ูŽู‰ ููุทู’ุฑูŽุฉู ุงู’ู„ุฅูุณู’ู„ุงูŽู ู ูˆูŽุนูŽู„ูŽู‰ ูƒูŽู„ูู ูŽุฉู ุงู’ู„ุฅูุฎู’ู„ุงูŽุตูุŒ ูˆูŽุนูŽู„ูŽู‰ ุฏููŠู’ู†ู ู†ูŽุจููŠูู‘ู†ูŽุง ู ูุญูŽู ู‘ูŽุฏู ุตูŽู„ู‘ูŽู‰ ุงู„ู„ู‡ู ุนูŽู„ูŽูŠู’ู‡ู ูˆูŽุณูŽู„ู‘ูŽู ูŽุŒ ูˆูŽุนูŽู„ูŽู‰ ู ูู„ู‘ูŽุฉู ุฃูŽุจููŠู’ู†ูŽุง ุฅูุจู’ุฑูŽุงู‡ููŠู’ู ูŽุŒ ุญูŽู†ููŠู’ูู‹ุง ู ูุณู’ู„ูู ู‹ุง ูˆูŽู ูŽุง ูƒูŽุงู†ูŽ ู ูู†ูŽ ุงู„ู’ู ูุดู’ุฑููƒููŠู’ู†ูŽ Ash-bahnaa โ€˜ala fithrotil islaam wa โ€˜alaa kalimatil ikhlaash, wa โ€˜alaa diini nabiyyinaa Muhammadin shallallahu โ€˜alaihi wa sallam, wa โ€˜alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin "Di waktu pagi kami berada diatas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (Dibaca pagi satu kali) 15. Zikir pagi dibaca 1 atau 10 atau 100 kali ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ู‡ูŽ ุฅูู„ุงู'ูŽ ุงู„ู„ู‡ู ูˆูŽุญู'ุฏูŽู‡ู ู„ุงูŽ ุดูŽุฑููŠู'ูƒูŽ ู„ูŽู‡ูุŒ ู„ูŽู‡ู ุงู„ู'ู ูู„ู'ูƒู ูˆูŽู„ูŽู‡ู ุงู„ู'ุญูŽู ู'ุฏู ูˆูŽู‡ููˆูŽ ุนูŽู„ูŽู‰ ูƒูู„ูู' ุดูŽูŠู'ุกู ู‚ูŽุฏููŠู'ุฑู. Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa โ€˜ala kulli syai-in qodiir. "Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Dibaca pagi 1 atau 10 atau 100 kali) Wallahu a'lam bishawab.