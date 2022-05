SEJUMLAH artis Hollywood diketahui sebagai Muslim. Hidayah Islam tersebut memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diberikan kepada para selebritas dari Negeri Paman Sam tersebut.

Salah satunya dari industri perfilman yakni Emilie Francois yang dikenal sebagai aktris bertalenta. Dia juga menjadi produser sejumlah film di Hollywood.

Emilie menjalani debut sebagai aktris di usia belia 12 tahun lewat film 'Sense and Sensibility' yang rilis pada 1995. Di film tersebut dia berperan sebagai Margaret Dashwood dengan lawan main aktris terkenal seperti Emma Thompson dan Kate Winslet.

Selain itu, aktris kelahiran Camden, London, pada 20 Desember 1982 ini juga membintangi film terkenal lainnya yakni 'Paws'. Di film ini dia bermain bersama mendiang Heath Ledger dan Nathan Cavaleri. Ada juga film 'New Year's Day'.

Dikutip dari The Muslim Times, ternyata sejak 2003 ketika baru menginjak usia 21 tahun, Emilie Francois diketahui resmi memeluk agama Islam. Ia resmi menjadi mualaf setelah lulus dari Cambridge University. Sebelumnya Emilie merupakan umat Katolik Roma.

Sudah memeluk agama Islam, Emilie disebut menolak penggunaan kata "convert" atau "revert" sebagai rujukan atas berubahnya keyakinan yang dianut. Ia menyebut dirinya cukup dengan sebutan "Muslim".

Agama Islam dan kaum Muslimin sendiri sudah tidak asing bagi Emilie. Sejak usia dini saat masih sekolah, dia mengaku banyak bertemu orang dengan berbagai latar belakang, salah satunya Muslim.

"Saya tahu Muslim sejak usia dini, di sekolah bertemu anak-anak Muslim dari Afrika Utara, misalnya dari Maroko, Senegal, Lebanon, dan sebagainya," ujarnya dalam tayangan di akun kanal Youtube I Discovery.

Pertemuan Emilie dengan agama Islam pun makin dalam ketika kuliah pada tahun 2000 hingga 2003. Saat itu dia berteman dengan banyak mahasiswa beragama Islam. Diakui Emilie, momen ini menjadi titik krusial dirinya melihat suatu agama dan ajaran di dalamnya, khususnya Islam.

"Bagi saya, turning point-nya adalah ketika berteman dengan orang-orang Muslim di kampus. Mereka membantu mengubah cara saya berpikir tentang sebuah agama. Mereka membuat saya mengerti apa itu agama dengan menjadi contoh sosok individu yang sangat baik, bisa diandalkan, dermawan, dan tulus," jelasnya.

Kini Emilie yang sudah berhijab dan tidak lagi aktif menjadi aktris Hollywood diketahui aktif bekerja sebagai jurnalis lepas media cetak dan penyiaran.

Artikel dirinya bisa ditemui di banyak media internasional terkenal, mulai The Guardian, The Huffington Post, New Statesman, Your Middle East, The London Paper, Jadaliyya, ABC, The Daily Telegraph, dan majalah Emel.