BAGI pemirsa televisi tentu tidak asing dengan sosok Ladislao Camara Carranza, bule ganteng yang kerap wara-wiri di berbagai acara TV. Ia mulai terkenal sebagai presenter atau pembawa acara 'Travel Addict' di stasiun Global TV milik MNC Group.

Namun, tidak banyak yang tahu bahwa pria asal Spanyol itu merupakan seorang mualaf. Ladislao yang kini juga dikenal sebagai seorang TikTokers itu akhirnya berbagi kisah spiritualnya hingga akhirnya memutuskan memeluk agama Islam.

Penasaran seperti apa? Langsung saja simak kisah mualaf Ladislao berikut ini, dikutip dari kanal YouTube Macan Idealis, Jumat (20/5/2022).

Mualaf sejak 2014



Meskipun punya fisik yang sangat bule, Ladislao bisa dibilang mirip WNI pada umumnya. Bahasa Indonesia-nya sangat fasih, bahkan gaya bicaranya layaknya banyak orang di sejumlah daerah di Nusantara, mulai logat Jakarta, Medan, hingga Bali.

Adapun perjalanan spiritual Ladislao juga terbilang unik seperti sosok pribadinya. Bule ganteng yang diketahui berpacaran dengan putri dari sosok pesepakbola Cristian Gonzales itu sempat mengalami jatuh bangun dalam hidup.

"Gue udah Muslim dari 2014 dan enggak banyak yang tahu. Alasannya sih karena gue menemukan kedamaian, setelah gue tidak pernah damai dengan jiwa gue sendiri," ucapnya membuka cerita.

Ladislao diketahui melalui masa kecil hingga remaja di Bali, sampai akhirnya ia memutuskan merantau ke Jakarta demi mencari penghidupan yang lebih baik, sebab orangtuanya bercerai hingga bapaknya meninggal dunia.

"Jadi gue berasal dari keluarga broken, dan pas usia 19 tahun gue terjebak dalam dunia hitam. Nah, akhirnya daripada gue terjerumus ke dunia tersebut jauh lebih dalam, so the way gue stop ini adalah pindah ke Jakarta," kenangnya.

"Dan gue modal ke Jakarta itu Rp5 juta doang tahun 2013 dari hasil main tarkam (re: sepakbola antarkampung), tanpa minta orangtua," tegasnya.

Titik Balik Spiritual sejak Makan Sampah di Jakarta



Kerasnya kehidupan di Ibu Kota sempat dirasakan oleh Ladislao. Punya fisik bule tidak serta merta menjamin dirinya mendapat privilege. Ia pernah berada di titik terendah yang cukup miris yakni memakan sampah untuk bertahan hidup!

"Jadi gue pindah ke Jakarta dan enggak kenal siapa-siapa. Terus gue mau coba entertain karena di Bali pernah diminta jadi model. Nah, gue pindah Jakarta 2013, 2015 gue makan sampah di kosan karena duit enggak ada dan gue udah enggak makan tiga hari," ucapnya.

"Saat itu gue inget di dompet cuma ada Rp20 ribu, dan gue putuskan beli galon Aqua karena gue udah biasa enggak makan, dan ya manusia kalau enggak makan bisalah bertahan lama, tapi kalau enggak minum?" seru Ladislao.

Namun tidak disangka, peristiwa itu justru membuat dirinya tiba-tiba mendapat hidayah Islam. Sebelumnya Ladislao mengaku sempat tidak percaya Tuhan akibat terjerumus dalam dunia hitam. "Gue inget itu jam 3 pagi. Gue buka ada sterofoam isinya nasi dan ayam. Yah masih layaklah nasinya tinggal setengah dan ayamnya juga masih utuh tulangnya dan banyak dagingnya. Tapi mental yang ke-hit kan jadi kayak: 'Gue makan sampah.' Dari situ gue kembali mempertanyakan Tuhan," tuturnya. Baca juga: 9 Fakta Bule Inggris Masuk Islam Usai Ikutan Puasa Ramadan, Ibunya yang Non-Muslim Mendukung! Selepas itu, Ladislao pun mulai tertarik dengan agama, khususnya Islam, karena sering mendengar azan di Jakarta. Hal itu mendorongnya untuk bertanya tentang ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tersebut hingga akhirnya ia memutuskan menjadi mualaf. "Jujur saat itu gw tertarik dengan Islam karena ya di Jakarta sering dengar azan. Akhirnya gue tanya-tanyalah ke banyak orang di sekitar gue," katanya. Baca juga: Masuk Islam, Artis Cantik Hollywood Emilie Francois Mantap Berhijab dan Tinggalkan Dunia Film "Kebetulan juga gue sering nonton Dr Zakir Naik, dan semua pertanyaan gue itu terjawab. Akhirnya 2014 itu gue mutusin mualaf di Masjid Sunda Kelapa," tandas Ladislao Camara Carranza. Wallahu a'lam bisshawab.