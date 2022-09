BACAAN doa arwah lengkap teks Arab, latin, dan terjemahan Indonesia akan dibahas dalam artikel kali ini. Adapun doa ini bisa dilantunkan untuk sanak keluarga, kerabat, atau orang terdekat yang telah meninggal dunia.

Tujuannya agar arwah orang-orang yang telah berpulang tersebut dapat beristirahat dengan tenang dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini terdiri dari permohonan ampunan dan rahmat-Nya untuk arwah ahli kubur.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dinyatakan, "Sesungguhnya saat manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yakni amal jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak salih."

Oleha karena itu, membacakan doa arwah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia akan membantunya meningkatkan amal.

Lantas, bagaimana bacaannya? Simak ulasannya berikut ini, seperti telah Okezone himpun.

1. Bacaan doa arwah jamak



Allahummaghfir lahum warhamhum wa’aafihim wa ‘fu anhum waj’alil jannata matswaahum.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka serta jadikanlah surga tempat mereka tinggal."

2. Bacaan doa arwah untuk ibu



Allahummaj'al wa aushil du'aaii ilaaruuhi umami. Allahummaghfir lahaa warhamhaa wa’aafihaa wa’fu anhaa wa akrim nuzulahaa wawassi’madkhalahaa wataqabbal hasanaati haawakaffir sayii-aatihaa birahmatika yaa arhamar raahimiina.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah doaku kepada ruh ibuku. Ya Allah ampunilah dosanya, kasihanilah dan sejahterakanlah dia, maafkanlah kesalahannya, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah kuburnya, terimalah kebaikannya, hapuskanlah kesalahannya dengan rahmat-Mu, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih."

3. Bacaan doa arwah untuk ayah

Allahummaj’al wa aushil du'aaii ilaaruuhi abii. Allahummaghfir lahu warhamhu wa’aafihii wa’fu anhu wa akrim nuzulahu wawassi’madkhalahu wataqabbal hasanaatihi wakaffir sayii-aatihaa birahmatika yaa arhamar raahimiina.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah doaku kepada ruh Ayahku. Ya Allah ampunilah dosanya, kasihanilah dan sejahterakanlah dia maafkanlah kesalahannya, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah kuburnya, terimalah kebaikannya, hapuskanlah kesalahannya dengan rahmat-Mu, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih."

Doa tersebut merupakan doa versi pendek dan singkat. Namun, doa di atas sebenarnya memiliki versi yang lebih panjang dan lengkap. Berikut bacaanya:

1. Doa arwah lengkap untuk perempuan

Allaahummaghfir laha warham ha wa’aafi ha wa’fu anha wa akrim nuzula ha wa wassi’ madkhola ha waghsil ha bil maa-i wats-tsalji wal barodi wa naqqi ha minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minad danasi wa abdil ha daaron khoiron min daari ha wa ahlan khoiron min ahli ha wazaujan khoiron min zaoji ha wa adkhil hal jannata wa ‘aidz ha min ‘adzaabil qobri wafitnati hi wa min ‘adzaabin naar.

Artinya: "Yaa Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran, dan gantilan rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkan, serta suami yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksanya kubur serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka."

2. Doa arwah lengkap untuk laki-laki



Allaahummaghfir lahu warham hu wa’aafi hii wa’fu anhu wa akrim nuzula hu wa wassi’ madkhola hu waghsil hu bilmaai wats-tsalji walbarodi wanaqqi hi minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minaddanasi wa abdil hu daaron khoiron min daari hi wa ahlan khoiron min ahli hi wazaujan khoiron min zaoji hi wa adkhil hul jannata wa ‘aidz hu min ‘adzaabil qobri wa fitnati hi wa min ‘adzaabin naar.

Artinya: "Yaa Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran, dan gantilan rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkan, serta istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksanya kubur serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka."