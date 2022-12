MAROKO baru saja mengejutkan semua orang berkat penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka berhasil mengalahkan negara-negara unggulan, salah satunya Spanyol yang langsung dipaksa pulang lebih cepat.

Netizen pun penasaran dengan kehidupan di negara Maroko. Begitu juga dengan jumlah Muslim di sana.

BACA JUGA:Sujud Syukur Timnas Maroko di Piala Dunia 2022 dan Hukumnya Menurut IslamÂ

Maroko atau dikenal dengan Kerajaan Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai sangat panjang di Samudera Atlantik. Secara geografis, Maroko memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan terjal.

Dilansir laman Findeasy, Kerajaan Maroko adalah negara paling barat laut di wilayah Maghreb di Afrika Utara. Berdasarkan The World Population Prospects, per tahun 2019 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi Maroko pada 2021 adalah 37.300.558 jiwa.Â

Maroko memiliki tingkat pertumbuhan penduduk selama 2020–2021 sebesar 1,20 persen. Perkiraan populasinya pada 2022 adalah 37.772.757 (37,8 juta) atau setara 0,47 persen dari total populasi dunia.

Total luas tanah Maroko adalah 446.300 kilometer persegi. Kemudian kepadatan penduduk Maroko adalah 83 per km2.

BACA JUGA:Respons Netizen Lihat Timnas Maroko Sujud Syukur Usai Kalahkan Spanyol: Barakallah, Semoga JuaraÂ

Agama utama di Maroko adalah Islam yang merupakan agama negara. Sebesar 99 persen populasi Maroko atau sekira 37,4 juta jiwa adalah Muslim dan hampir semuanya adalah Sunni.

Agama terbesar kedua di negara ini adalah Kristen dengan 1 persen dari populasi. Agama kecil lainnya termasuk Iman Baha'i dan Yahudi.Â

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Berikut gaya hidup dan budaya di Maroko, sebagaimana dilansir Marocco Kingdom of Light, Jumat (9/12/2022):

1. Tradisi

Maroko adalah sebuah negara yang kaya akan budaya lama. Maroko merupakan rumah bagi tradisi yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Setiap festival, ritual, atau pertemuan khusus merupakan simbol dari seni yang hidup di negeri ini.

2. Budaya

Kota tua Medina penuh dengan budaya dan tradisi Maroko. Sebagai negara Mediterania, Maroko terkenal dengan pertemuan ramahnya: mulai upacara minum teh yang menyegarkan hingga Couscous yang lezat. Terdapat juga perayaan cerita rakyat yang penuh warna.

3. Pesta dan perayaan

Beberapa acara dan perayaan Maroko berlangsung di semua Kota Maroko. Acara budaya dan agama yang melambangkan tradisi Maroko, diadakan selama mousem dan festival terkenal seperti festival Tan-Tan, yang sangat terkenal dan telah terdaftar sebagai bagian dari the cultural and intangible heritage of humanity sejak 2008, Festival Cherry di Sefrou, Moussem of Roses di Kalaat M'gouna atau festival Gnaoua di Essaouira.

Wallahu a'lam bisshawab.Â