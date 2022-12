BACAAN doa setelah Sholat Istikharah dan cara minta petunjuk yang benar. Diketahui bahwa kebimbangan seringkali melanda hidup siapa pun. Ketika masalah datang, terkadang seseorang menjadi seperti hilang arah dan membutuhkan petunjuk.

Dalam Islam ada sebuah ibadah sholat sunnah dua rakaat guna memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Sholat Istikharah niscaya Allah Ta'ala bakal menuntun hamba-hamba-Nya kepada petunjuk ataupun pilihan terbaik.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah bersabda mengenai anjuran sholat sunnah ketika sedang dihadapkan dengan suatu urusan.

"Jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan maka lakukanlah sholat sunnah dua rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah meminta kepada Allah." (HR Bukhari)

Sekadar diketahui, mengerjakan ibadah sholat sunnah dua rakaat dengan niat istikharah sudah sepatutnya dilanjutkan dengan membaca sebuah doa. Di dalam lantunan doa inilah, seseorang meminta agar diberikan petunjuk terbaik dengan benar.

Doa Setelah Sholat Istikharahย

ุงูŽู„ู„ู‘ูฐู‡ูู ู‘ูŽ ุงูู†ูู‘ู‰ ุงูŽุณู’ุชูŽุฎููŠู’ุฑููƒูŽ ุจูุนูู„ู’ู ููƒูŽ ูˆูŽุงูŽุณู’ุชูŽู‚ู’ุฏูุฑููƒูŽ ุจูู‚ูุฏู’ุฑูŽุชููƒูŽ ูˆูŽุงูŽุณู’ุฆูŽู„ููƒูŽ ู ูู†ู’ ููŽุถู’ู„ููƒูŽ ุงู„ู’ุนูŽุธููŠู’ู ู. ููŽุงูู†ู‘ูŽูƒูŽ ุชูŽู‚ู’ุฏูุฑู ูˆูŽู„ูŽุขุงูŽู‚ู’ุฏูุฑู ูˆูŽู„ูŽุขุงูŽุนู’ู„ูŽู ู ูˆูŽุงูŽู†ู’ุชูŽ ุนูŽู„ุงู‘ูŽู ู ุงู„ู’ุบููŠููˆู’ุจู. ุงูŽู„ู„ู‘ูฐู‡ูู ู‘ูŽ ุงูู†ู’ ูƒูู†ู’ุชูŽ ุชูŽุนู’ู„ูŽู ู ุงูŽู†ู‘ูŽ ู‡ูŽุฐูŽุงุงู’ู„ุงูŽู ู’ุฑูŽ(...)ุฎูŽูŠู’ุฑูŒู„ูู‘ู‰ู’ ููู‰ู’ ุฏููŠู’ู†ูู‰ู’ ูˆูŽู ูŽุนูŽุงุดูู‰ู’ ููŽุงู‚ู’ุฏูุฑู’ู‡ู ู„ูู‰ู’ ูˆูŽูŠูŽุณูู‘ุฑู’ู‡ู ู„ูู‰ู’ ุซูู ู‘ูŽ ุจูŽุงุฑููƒู’ ู„ูู‰ู’ ูููŠู’ู‡ู ูˆูŽุงูู†ู’ ูƒูู†ู’ุชูŽ ุชูŽุนู’ู„ูŽู ู ุงูŽู†ู‘ูŽ ู‡ุฐูŽุงุงู’ู„ุงูŽู ู’ุฑูŽุดูŽุฑู‘ูŒู„ู‘ูู‰ู’ ููู‰ู’ ุฏููŠู’ู†ูู‰ู’ ูˆูŽู ูŽุนูŽุงุดูู‰ู’ ูˆูŽุนูŽุงู‚ูุจูŽุฉู ุงูŽู ู’ุฑูู‰ู’ ูˆูŽุนูŽุงุฌูู„ูู‡ู ูˆูŽุขุฌูู„ูู‡ู ููŽุงุตู’ุฑููู’ู‡ู ุนูŽู†ูู‘ู‰ู’ ูˆูŽุงุตู’ุฑููู’ู†ููŠู’ ุนูŽู†ู’ู‡ู ูˆูŽุงู‚ู’ุฏูุฑู’ู‡ู ู„ููŠูŽ ุงู„ู’ุฎูŽูŠู’ุฑูŽุญูŽูŠู’ุซู ูƒูŽุงู†ูŽ ุซูู ู‘ูŽ ุฑูŽุถูู‘ู†ูู‰ู’ ุจูู‡ู

Latin: Allaahumma inni astakhiiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as aluka min fadlikal 'aziimi fa innaka taqdiru wa laa aqdiru wa laa a'lamu wa anta 'allaamul guyuub.

Allaahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amro (.....) khairul lii fii diinii wa ma'aasyi faqdurhu lii wa yassirhu lii tsumma baarik lii fii hi wa in kunta ta'lamu anna haadzal amro syarrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii wa 'aajlihii fashrifhu 'annii wasrifnii 'anhu waqdurhu liyal-khaira haitsu kaana tsumma rodh-dhinii bihi.

Artinya: "Ya Allah sesungguhnya aku memohon petunjuk dari ilmu-Mu, memohon kekuatan dari kekuasaan-Mu, dan memohon karunia-Mu yang besar, karena sesungguhnya aku tidak kuasa sedang Engkau kuasa, dan aku tidak mengetahui sedang Engkau Maha Mengetahui semua yang gaib.ย ย

Ya Allah jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebutkan keperluan Anda .....) baik bagiku, agama dan kehidupanku, maka tetapkan dan mudahkanlah ia bagiku kemudian berkatilah aku, dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agama dan kehidupanku serta akibat dari urusanku, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah pula diriku darinya, dan tetapkanlah hal yang terbaik bagiku menurut semestinya, kemudian ridhailah aku."ย

Sunnah Bacaan Surat Sholat Istikharah Jadi begitulah lantunan doa setelah Sholat Istikharah. Perlu diketahui, sebenarnya sholat sunnah istikharah ini dilaksanakan sama seperti sholat sunnah lainnya, hanya saja yang membedakan adalah niat sholat. Namun, ada surat tertentu yang disunnahkan dalam pengerjaan Sholat Istikharah. Dilansir Kalam Sindonews, Syekh Wahbah mengatakan disunnahkan setelah membaca Surat Al Fatihah, dilanjutkan dengan Surat Al Kafirun untuk rakaat pertama dan Surat Al Ikhlas pada rakaat kedua. Wallahu a'lam bisshawab.ย