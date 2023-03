Simak doa berbuka puasa Ramadhan lengkap dengan tulisan Arab, latin dan artinya dalam artikel ini.

Ramadhan 1444 Hijriyah hanya tinggal menghitung hari. Umat muslim di seluruh dunia tentunya sudah tidak sabar untuk menyambut datangnya Bulan Ramadhan.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah dengan banyak sekali keutamaan di dalamnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadhan dibarengi dengan doa termasuk juga berbuka puasa.

Terlebih waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Hal ini lantaran waktu berbuka berada di penghujung ibadah puasa dan pada saat itu, umat muslim berada pada keadaan yang lemah sehingga akan membuat hati menjadi semakin lembut dan mudah khusyuk untuk melafalkan doa.

Ada dua versi doa untuk berbuka puasa. Berikut adalah ulasannya:

Doa Buka Puasa Versi Pertama

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar roohimiin

Artinya : "Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmat mu wahai yang maha pengasih lagi dan penyayang"

Namun menurut beberapa ulama, doa berbuka puasa di atas perlu disempurnakan. Oleh karena itu, ulama menyarankan untuk menggunakan doa berbuka puasa seperti pada versi kedua.

Doa Buka Puasa Versi Kedua

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata : biasanya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam jika berbuka beliau berdoa

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Dzahabazh zhoma'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insyaallah

Artinya : "Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insya allah" (HR. Abu Daud no. 2357, An Nasa-i no. 3315, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Demikianlah doa berbuka puasa ramadhan lengkap dengan tulisan Arab, latin dan artinya. Semoga kita semua dapat diberi kelancaran dan keberkahan untuk menjalankan seluruh ibadah di bulan suci ramadhan. Aamiin ya Rabbal Alamin.