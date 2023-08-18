Viral Pria Minta Malaikat Jibril Turunkan Uang dari Langit untuk Bangun Masjid, Netizen Ramai Komentar

Viral pria minta Malaikat Jibril jatuhkan uang dari langit untuk bangun masjid. (Foto: Instagram @ndorobei.official)

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan seorang pria meminta Malaikat Jibril menurunkan uang dari langit. Ia akan menggunakan uang itu untuk membangun masjid.

Diketahui pria itu bernama Yusuf Al Mubarok atau biasa dipanggil Abah Yusuf. Dalam video viral itu dia didampingi sejumlah orang di belakangnya mengangkat kedua tangan berdoa meminta Malaikat Jibril menurunkan uang untuk biaya pembangunan masjid.

Video ini mendadak viral setelah diunggah akun Instagram @ndorobei.official. Abah Yusuf juga sering dipanggil dengan sebutan Abah Kiai Yusuf TQN Al Mubarok. Dia pemilik Pondok Pesantren TQN Al Mubarok Cinangka, Banten.

Dalam video viral itu Abah Yusuf terlihat sedang berdoa meminta agar Malaikat Jibril menurunkan uang untuk pembiayaan masjid dan melunasi utang-utang masjid. Ia diikuti beberapa orang yang mengaminkan doanya.

"Jibril, Jibril, Jibril, turunkan uang, turunkan uang," ucap Abah Yusuf.