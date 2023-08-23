Viral Faank Wali Bertanya Sampai Bikin Habib Umar bin Hafidz Tertawa

VIRAL Faank Wali membuat Habib Umar bin Hafidz tertawa karena pertanyaannya. Ini terjadi saat sesi tanya jawab dalam Rangkaian Rihlah Habib Umar bin Hafidz 2023 di Jakarta.

Video viral yang diunggah akun YouTube Nabawi TV ini memperlihatkan Faank Wali sedang bertanya kepada Habib Umar bin Hafidz.

Awalnya Faank bertanya menggunakan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan secara langsung oleh penerjemah di sana.

"Dia(Faank) punya anak di Tarim sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempat Habib Umar bin Hafidz," ucap penerjemah tersebut.