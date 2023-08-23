Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Faank Wali Bertanya Sampai Bikin Habib Umar bin Hafidz Tertawa

Alifah Mulyani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:01 WIB
Viral Faank Wali Bertanya Sampai Bikin Habib Umar bin Hafidz Tertawa
Viral Faank Wali bikin Habib Umar bin Hafidz tertawa. (Foto: YouTube Nabawi TV)
A
A
A

VIRAL Faank Wali membuat Habib Umar bin Hafidz tertawa karena pertanyaannya. Ini terjadi saat sesi tanya jawab dalam Rangkaian Rihlah Habib Umar bin Hafidz 2023 di Jakarta.

Video viral yang diunggah akun YouTube Nabawi TV ini memperlihatkan Faank Wali sedang bertanya kepada Habib Umar bin Hafidz.

Viral Faank Wali bikin Habib Umar bin Hafidz tertawa. (Foto: YouTube Nabawi TV)

Awalnya Faank bertanya menggunakan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan secara langsung oleh penerjemah di sana.

"Dia(Faank) punya anak di Tarim sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempat Habib Umar bin Hafidz," ucap penerjemah tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement