Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Jamaah Umrah Tetap Melakukan Thawaf di Tengah Hujan Deras dan Angin Badai

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:31 WIB
Viral Jamaah Umrah Tetap Melakukan Thawaf di Tengah Hujan Deras dan Angin Badai
A
A
A

KOTA Makkah, Arab Saudi, sedang dilanda hujan deras disertai angin kencang dan petir. Beberapa video amatir memperlihatkan bagaimana petugas kebersihan di area Masjidil Haram harus berjuang untuk menjaga agar peralatan mereka tidak berterbangan.

Namun, kondisi tersebut tidak memengaruhi ibadah thawaf jamaah umrah. Mereka tetap melaksanakan mengelilingi kakbah di tengah guyuran hujan dan angin kencang. Ada juga jamaah yang khusus berdoa menghadap kabah dengan mengenakan kain ihram.

Video lain, antaranya harus menghindari penghalang pemisah yang diterbangkan. Satu video yang dibagikan secara luas menangkap sambaran petir di menara jam terkenal yang menghadap ke Ka'bah.

Video lain menunjukkan banjir besar yang disebabkan oleh hujan di Jeddah, selatan Makkah. “Hujan deras turun pada Selasa malam, disertai badai petir, di bagian terpisah dari lingkungan Makkah Al Mukarramah,” lapor Saudi Press Agency.

 Pihak berwenang di Makkah memerintahkan sekolah-sekolah libur pada hari Rabu waktu setempat setelah hujan lebat melanda beberapa wilayah Arab Saudi Para pejabat pendidikan mengatakan sekolah-sekolah akan ditutup pada hari Rabu karena cuaca yang tidak stabil.

Pusat Meteorologi Nasional memperingatkan kemungkinan “berlanjutnya badai petir sedang hingga lebat yang akan menyebabkan hujan lebat, disertai hujan es dan angin aktif yang menimbulkan debu dan pasir, sehingga membatasi jarak pandang horizontal di beberapa wilayah Jazan, Asir, Al Baha, Makkah dan Madinah”. (ruf) 

(Hantoro)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement