Viral Jamaah Umrah Tetap Melakukan Thawaf di Tengah Hujan Deras dan Angin Badai

KOTA Makkah, Arab Saudi, sedang dilanda hujan deras disertai angin kencang dan petir. Beberapa video amatir memperlihatkan bagaimana petugas kebersihan di area Masjidil Haram harus berjuang untuk menjaga agar peralatan mereka tidak berterbangan.

Namun, kondisi tersebut tidak memengaruhi ibadah thawaf jamaah umrah. Mereka tetap melaksanakan mengelilingi kakbah di tengah guyuran hujan dan angin kencang. Ada juga jamaah yang khusus berdoa menghadap kabah dengan mengenakan kain ihram.

Video lain, antaranya harus menghindari penghalang pemisah yang diterbangkan. Satu video yang dibagikan secara luas menangkap sambaran petir di menara jam terkenal yang menghadap ke Ka'bah.

Video lain menunjukkan banjir besar yang disebabkan oleh hujan di Jeddah, selatan Makkah. “Hujan deras turun pada Selasa malam, disertai badai petir, di bagian terpisah dari lingkungan Makkah Al Mukarramah,” lapor Saudi Press Agency.

Pihak berwenang di Makkah memerintahkan sekolah-sekolah libur pada hari Rabu waktu setempat setelah hujan lebat melanda beberapa wilayah Arab Saudi Para pejabat pendidikan mengatakan sekolah-sekolah akan ditutup pada hari Rabu karena cuaca yang tidak stabil.

Pusat Meteorologi Nasional memperingatkan kemungkinan “berlanjutnya badai petir sedang hingga lebat yang akan menyebabkan hujan lebat, disertai hujan es dan angin aktif yang menimbulkan debu dan pasir, sehingga membatasi jarak pandang horizontal di beberapa wilayah Jazan, Asir, Al Baha, Makkah dan Madinah”. (ruf)

(Hantoro)