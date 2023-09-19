Benarkah Kehidupan Hewan Mirip Manusia? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya

ALQURAN dan sains membeberkan fakta-fakta terkait kehidupan hewan dan manusia. Hewan memiliki aktivitas beragam, mulai berkelompok, bermigrasi membangun tempat tinggal, mempertahankan diri, hingga mencari sumber makanan.

Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa hewan hidup membentuk komunitas yang terorganisasi lalu bekerja bersama-sama. Ini menyiratkan kemiripan dengan kehidupan manusia.

Penelitian terhadap berbagai kelompok hewan dan perilakunya telah dilakukan menggunakan beragam peralatan modern serta canggih. Tim peneliti menemukan hal-hal baru seiring kemajuan sains dan teknologi.

Penemuan tersebut memperlihatkan aktivitas hewan yang berkelompok, misalnya bermigrasi hingga mencari sumber makanan.

Mengenai hewan dan burung yang hidup membentuk komunitas seperti manusia, sebenarnya telah jauh dijelaskan dalam kitab suci Alquran. Sebagaimana diungkapkan dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surah Al-An'am Ayat 38 yang artinya:

"Dan tidak ada seekor hewan pun yang ada di Bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." (QS Al-An'am: 38)