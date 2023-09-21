Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Mengapa Tahun Kelahiran Nabi Muhammad SAW Disebut Juga dengan Tahun Gajah?

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |03:46 WIB
Mengapa Tahun Kelahiran Nabi Muhammad SAW Disebut Juga dengan Tahun Gajah?
Ilustrasi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disebut juga tahun Gajah (Foto: Freepik)
A
A
A

MUNGKIN banyak yang bertanya mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga dengan Tahun Gajah?

Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW memang terdapat beberapa kejadian besar yang dicatat dalam sejarah. Salah satunya adalah peristiwa besar dimana pasukan Raja Abrahah dari Yaman datang ke Makkah dengan menunggangi gajah.

Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Qur'an surah Al Fil. Sebagaimana Allah SWT berfirman, 

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِۗ ١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍۙ ٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَۙ ٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍۙ ٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ٥

Artinya: "Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat)."

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), momen serangan pasukan bergajah ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Halaman:
1 2
