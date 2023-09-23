Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Komika Abdur Arsyad Selalu Menangis ketika Ingat Hadits Nabi, Ini Sebabnya

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:24 WIB
Kisah Komika Abdur Arsyad Selalu Menangis ketika Ingat Hadits Nabi, Ini Sebabnya
Kisah komika Abdur Arsyad selalu menangis ketika ingat hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: YouTube Kasisolusi)
A
A
A

KOMIKA Abdur Arsyad mengungkapkan selalu mengalami momen emosional saat menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Dalam ceritanya, Abdur Arsyad berbicara tentang momen ketika mendengar hadits yang menyebutkan umat manusia yang paling dirindukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Ini memengaruhi pandangannya terhadap agama dan kehidupannya.

Terdapat hadits dalam shahih Muslim, dari Anas, ia berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan (tidak nyenyak). Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum.

Kami pun bertanya, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" "Baru saja turun kepadaku suatu surat," jawab beliau. Lalu beliau membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu; dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (QS Al Kautsar: 1–3)

Kemudian beliau berkata, "Tahukah kalian apa itu Al Kautsar?" "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui," jawab kami.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى. فَيَقُولُ مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ

"Al Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku 'Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana (gelas) di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman: Tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah amalan baru sesudahmu." (HR Muslim nomor 400) 

