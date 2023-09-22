Viral Pria Meninggal saat Sujud Sholat di Masjidil Haram, Netizen: Orang Paling Beruntung

Viral pria meninggal dunia saat sujud sholat di Masjidil Haram. (Foto: Instagram @jaanlotv)

VIRAL seorang pria paruh baya meninggal dunia saat sedang sujud sholat di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi. Tidak disebutkan indentitas pria berbaju gamis dan kheif khas pria Arab itu.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @jaanlotv, pria tersebut terlihat sedang sujud sholat. Ia lalu terdiam dan diketahui meninggal dunia.

Petugas kepolisian pun bergegas ke arah pria itu untuk coba menyelamatkannya. Tetapi si pria sudah tidak bernyawa.

"Petugas keamanan coba menyelamatkan orang itu. Ambulans juga sudah tiba di lokasi, tapi kematian datang lebih cepat," jelas laporan Ajel kantor berita lokal Arab Saudi.