Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pria Meninggal saat Sujud Sholat di Masjidil Haram, Netizen: Orang Paling Beruntung

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:23 WIB
Viral Pria Meninggal saat Sujud Sholat di Masjidil Haram, Netizen: Orang Paling Beruntung
Viral pria meninggal dunia saat sujud sholat di Masjidil Haram. (Foto: Instagram @jaanlotv)
A
A
A

VIRAL seorang pria paruh baya meninggal dunia saat sedang sujud sholat di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi. Tidak disebutkan indentitas pria berbaju gamis dan kheif khas pria Arab itu.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @jaanlotv, pria tersebut terlihat sedang sujud sholat. Ia lalu terdiam dan diketahui meninggal dunia.

Viral pria meninggal dunia saat sujud sholat di Masjidil Haram. (Foto: Instagram @jaanlotv)

Petugas kepolisian pun bergegas ke arah pria itu untuk coba menyelamatkannya. Tetapi si pria sudah tidak bernyawa.

"Petugas keamanan coba menyelamatkan orang itu. Ambulans juga sudah tiba di lokasi, tapi kematian datang lebih cepat," jelas laporan Ajel kantor berita lokal Arab Saudi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement