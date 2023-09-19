Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Syukuran Sultan, Jamaah Dapat Bingkisan Kipas Angin

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:19 WIB
Viral Syukuran Sultan, Jamaah Dapat Bingkisan Kipas Angin
Viral syukuran sultan beri bingkisan kipas angin untuk para jamaah. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
VIRAL video yang memperlihatkan sebuah acara syukuran sultan. Para jamaah yang hadir pun diberikan bingkisan kipas angin

Diketahui bahwa masyarakat banyak menggelar acara syukuran. Biasanya di acara ini para tamu undangan diberi bingkisan makanan untuk dibawa pulang.

Viral syukuran sultan beri bingkisan kipas angin untuk para jamaah. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Namun kali ini sangat berbeda. Di acara syukuran sultan ini para tamu undangan diberi 1 kipas angin elektronik untuk masing-masing tamu undangan.

Dikutip unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, memperlihatkan acara syukuran yang dihadiri bapak-bapak. Tampak juga bingkisan dan kardus. 

Halaman:
1 2 3
