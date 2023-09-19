VIRAL video yang memperlihatkan sebuah acara syukuran sultan. Para jamaah yang hadir pun diberikan bingkisan kipas angin.
Diketahui bahwa masyarakat banyak menggelar acara syukuran. Biasanya di acara ini para tamu undangan diberi bingkisan makanan untuk dibawa pulang.
Namun kali ini sangat berbeda. Di acara syukuran sultan ini para tamu undangan diberi 1 kipas angin elektronik untuk masing-masing tamu undangan.
Dikutip unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, memperlihatkan acara syukuran yang dihadiri bapak-bapak. Tampak juga bingkisan dan kardus.