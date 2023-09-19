Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 3 Cewek Berpakaian Seksi Joget-Joget di Samping Masjid, Netizen: Naudzubillah Min Dzalik

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |11:19 WIB
Viral 3 Cewek Berpakaian Seksi Joget-Joget di Samping Masjid, Netizen: Naudzubillah Min Dzalik
Viral tiga cewek berpakaian seksi joget-joget di samping masjid. (Foto: Instagram @lambe_turah)
VIRAL sebuah video yang memperlihatkan tiga cewek berpakaian seksi joget-joget di samping masjid. Tampak mereka joget pargoy di atas panggung terbuka.

Dikutip dari unggahan viral di akun Instagram @lambe_turah tersebut, ketiga cewek itu mengenakan pakaian sangat seksi yang dinilai netizen tidak sopan. Mereka mengenakan kaus putih dengan bawahan celana jeans dan rok pendek ketat di atas paha.

Viral tiga cewek berpakaian seksi joget-joget di samping masjid. (Foto: Instagram @lambe_turah)

Ketiganya pun berjoget-joget dengan santainya mengikuti irama musik dari pengeras suara besar di belakangnya. Para biduan ini seolah tidak menghiraukan di sampingnya terdapat rumah ibadah masjid.

Sementara orang-orang yang memenuhi sekitar panggung juga menjadi ikut bergoyang. Sebagian ada yang mengabadikannya dengan kamera handphone.

Belum diketahui lokasi pasti peristiwa viral ini. Namun, beberapa netizen mengungkapkan aksi kurang terpuji ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur, pada hari Ahad 19 September 2023. 

1 2
