Viral Pom Bensin Best View di Tepi Pantai, Masya Allah Bikin Betah Antre

VIRAL video yang memperlihatkan pom bensin dengan best view di tepi pantai. Pemandangan di sana sangat indah, bikin para pengendara yang ingin mengisi bensin betah mengantre.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @18haddad, video viral itu awalnya memperlihatkan penampakan sebuah pom bensin atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang sekilas terlihat biasa saja.

Padahal, pom bensin tersebut terletak di tempat yang sangat keren dan menyajikan pemandangan apik serta memukau.

Mungkin tidak banyak ditemui pom bensin seperti ini, karena terletak tepat di tepi pantai. Bagi pengendara yang sedang mengantre mengisi bensin bisa melihat pemandangan pantai yang sangat cantik dan memanjakan mata.

Bahkan, banyak pengendara bersantai terlebih dahulu di pom bensin tersebut sebelum melanjutkn perjalanan.

Dari pemandangan cakep tersebut, tampaknya pantas jika disematkan pom bensin dengan pemandangan terbaik. Ini seperti diungkapkan dalam keterangan video viral tersebut.

"Pom bensin best view," jelas unggahan viral tersebut.