Viral Artis Asing Takjub Kulkas di Indonesia Ada Label Halal

Viral artis asing takjub kulkas di Indonesia miliki label halal. (Foto: Instagram @syafiqapls)

VIRAL video seorang artis asing takjub kulkas atau lemari pendinginan di Indonesia terpasang logo halal.

Video viral ini memperlihatkan seorang perempuan bernama Syafiqa Noor asal Singapura. Ia sedang berada di supermarket di Indonesia.

Saat berada di bagian penjualan lemari pendingin, Syafiqa salah fokus pada stiker sertifikat halal yang tertempel di setiap lemari pendingin.

Syafiqa memperlihatkan banyak merek dari lemari pendingin yang semuanya memiliki stiker sertifikat halal.

“They have halal certified fridge, guys,” ucap Syafiqa dalam video viral tersebut.

Ia merasa penasaran, apakah hal ini normal di Indonesia? Atau, apakah seorang Muslim perlu lemari pendingin yang halal?

“I’m just curios. Do we need a halal fridge? Is this a normal thing in Indonesia?” lanjutnya.

Syafiqa penasaran dan membutuhkan sebuah penjelasan agar tahu apakah sertifikat halal itu dibutuhkan untuk barang selain makanan.

“Can someone explain to me? I’m so confused right now,” tuturnya dalam video viral tersebut.

Syafiqa Noor merupakan seorang artis komedian content creator dan menjadi bagian dari SGAG. Ia memiliki jumlah follower sebanyak 185 ribu.