Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

12 Doa Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:08 WIB
12 Doa Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

BERIKUT 12 doa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bisa diamalkan bagi umat muslim. Hal ini agar mendapatkan kebahagian dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ahzab ayat 56:

‎إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Berikut adalah 12 doa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW melansir berbagai sumber, Kamis (28/09/23):

1. Membaca Doa Menyambut Maulid Nabi

‎اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي خَاتِمَةِ شَهْرِنَا هذَا ، وَأَقْدِمْ عَلَيْنَا رَبِيع الْأَوَّلِ بِصَلَاحِ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ وَدَفْعِ الْبَلَاءِ وَالْفَسَادِ وَتَفْرِيجِ كَرْبِ أمَّةِ حَبِيبِك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَافِي وَالْبَادِ ، يَاكَرِيمْ يَاجُوادْ

Bacaan latin:

"Allaahumma baarik lanaa fi khootimati syahrina Hadza, wa aqdim 'alainaa Robi'uul awwali bisholaahil balaadi wal 'ibaadi wa daf'il balaa-i wal fasaadi watafriiji karbi ummati habibika Muhammad shollallahu 'alaihi wasallama fil kholfii wal baadi Ya Kariim ya Juwaad".

Artinya;

"Ya Allah berkahilah kami di penghujung bulan (Safar) ini dan datangkanlah kepada kami bulan Rabiul Awal dengan diberi kebaikan kepada negara dan orang-orang di dalamnya. Diangkatkan bala dan kerusakan dan hilangkanlah kesedihan, kesusahan umat Nabi Muhammad SAW yang tersembunyi atau yang terlihat, wahai yang Maha Mulia dan Maha Dermawan." (Doa ini terdapat dalam Kitab Bughyatu Thalib fi Safinah karya Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib bin Ali bin Hasan Al Athas).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/618/3175570/doa-kC0s_large.jpg
Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/618/3175554/doa-j1av_large.jpg
Kumpulan Doa Terhindar dari Zalimnya Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/618/3175402/doa-XDKW_large.jpg
Berdoa Pakai Bahasa Arab Lebih Baik, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/618/3175353/timnas_indonesia-67wP_large.jpg
Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/618/3175255/doa-UlvD_large.jpg
3 Doa agar Selamat dari Bencana dan Malapetaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/618/3174968/timnas_indonesia-53Sd_large.jpg
Bacaan Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi dan Irak
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement