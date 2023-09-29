Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Menikahi 2 Wanita yang Punya Hubungan Darah, Gus Baha Ungkap Hukumnya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:30 WIB
Menikahi 2 Wanita yang Punya Hubungan Darah, Gus Baha Ungkap Hukumnya
Ilustrasi Gus Baha menjelaskan hukum menikahi sekaligus dua wanita yang punya hubungan darah. (Foto: Istimewa/nu.or.id)
A
A
A

KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha menjelaskan hukum menikahi sekaligus dua wanita yang punya hubungan darah. Apakah boleh atau dilarang menurut syariat Islam?

Dikutip dari nu.or.id, Gus Baha menyatakan dalam hukum Islam, seorang pria dilarang menikahi seorang wanita sekaligus neneknya secara bersamaan. Larangan itu berdasarkan tafsir Alquran Surat An-Nisa Ayat 23:

Ilustrasi hukum menikahi sekaligus dua wanita yang punya hubungan darah. (Foto: Unsplash)

وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

"Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau."

"Dalam fikih, yang tidak boleh dinikahi itu bukan hanya dua saudara kandung, tapi juga tidak boleh menikahi secara bersamaan seorang perempuan sekaligus neneknya," jelas Gus Baha saat mengisi Maulid Nabi Muhammad di Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hukum Islam menikah Gus Baha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155513/gus_baha-K7ui_large.jpg
Lewat Tafsir Al-Mulk, Gus Baha Ajak Manusia Waspadai Krisis Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155432/gus_baha-GsnA_large.jpg
Gus Baha Ungkap Keutamaan Surat Al-Mulk, Hati-Hati Kelola Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069874/apa-beda-silaturahmi-dan-silaturahim-ini-kata-gus-baha-DYMjXmR2Ee.jpg
Apa Beda Silaturahmi dan Silaturahim? Ini Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/330/2957280/ceramah-gus-baha-sudah-rajin-sholat-tahajud-tapi-kok-tetap-melarat-8woDWHI0TR.jpg
Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/616/2946952/jadi-korban-ghibah-ini-cara-gampang-mengatasinya-kata-gus-baha-YIO94IMRBP.jpg
Jadi Korban Ghibah, Ini Cara Gampang Mengatasinya Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/616/2913463/gus-baha-ungkap-ibadah-haji-tidak-mahal-ini-caranya-agar-murah-raJKzPsUeX.jpg
Gus Baha Ungkap Ibadah Haji Tidak Mahal, Ini Caranya agar Murah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement