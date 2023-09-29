Bagaimana Cara Membagi Warisan Menurut Islam?

BAGAIMANA cara membagi warisan menurut Islam? Dalam ajaran agama Islam sendiri terdapat hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris).

Islam mengatur dengan adil dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris agar setiap ahli waris mendapatkan hak yang setara.

Pembagian harta warisan dalam Islam diatur dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS An-Nisa: 11)

Ayat tersebut menjelaskan tentang:

1. Pembagian harta anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

2. Jika semua anaknya perempuan dan lebih dari dua orang, maka mereka akan mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan.

3. Jika hanya memiliki satu anak perempuan, ia akan memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan.

4. Jika yang meninggal mempunyai anak, kedua orangtua masing masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan.

5. Jika yang meninggal tidak memiliki anak, dan hanya diwarisi oleh orang tuanya saja, maka ibunya mendapat 1/3.

6. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6.