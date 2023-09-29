Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Bacaan Idgham Mimi Lengkap dengan Contohnya di Surat Alquran

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:29 WIB
Hukum Bacaan Idgham Mimi Lengkap dengan Contohnya di Surat Alquran
Ilustrasi hukum bacaan idgham mimi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUM bacaan idgham mimi sangat penting diketahui kaum Muslimin. Ini merupakan bagian dari ilmu tajwid yang wajib diamalkan oleh semua umat Islam dalam membaca ayat-ayat suci Alquran. 

Sebagaimana telah Okezone himpun, ada beragam jenis ilmu tajwid yang harus dipelajari, salah satunya adalah hukum bacaan idgham mimi. Idgham mimi adalah salah satu ilmu tajwid mim mati selain ikhfa syafawi dan idzhar syafawi. Idgham mimi biasa juga disebut dengan idgham mutamasilain.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Idgham mimi secara harfiah berarti memasukkkan atau meleburkan suara huruf mim sukun ( مْ ) ke dalam huruf mim berharakat (مُ مِ مَ) yang berada setelahnya. Sehingga, kedua huruf mim tersebut bergabung menjadi satu dan memiliki tanda tasydid.

Cara melafalkan idgham mimi cukup mudah, yaitu dengan meleburkan huruf mim rangkap secara mendengung dan dihentikan selama 3 ketukan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/614/3167084/alquran-5Rea_large.jpg
8 Contoh Mad Tamkin dalam Alquran dan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/614/3166039/alquran-xJSp_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hajj Ayat 7 Lengkap dengan Cara Baca dan Pengertiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/614/3165841/alquran-B8ne_large.jpg
Cara Baca Mad Tamkin yang Benar Beserta Contohnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/614/3164486/alquran-Ionm_large.jpg
Perbedaan Mad Shilah Sughra dan Mad Shilah Kubra
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement