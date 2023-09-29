Hukum Bacaan Idgham Mimi Lengkap dengan Contohnya di Surat Alquran

HUKUM bacaan idgham mimi sangat penting diketahui kaum Muslimin. Ini merupakan bagian dari ilmu tajwid yang wajib diamalkan oleh semua umat Islam dalam membaca ayat-ayat suci Alquran.

Sebagaimana telah Okezone himpun, ada beragam jenis ilmu tajwid yang harus dipelajari, salah satunya adalah hukum bacaan idgham mimi. Idgham mimi adalah salah satu ilmu tajwid mim mati selain ikhfa syafawi dan idzhar syafawi. Idgham mimi biasa juga disebut dengan idgham mutamasilain.

Idgham mimi secara harfiah berarti memasukkkan atau meleburkan suara huruf mim sukun ( مْ ) ke dalam huruf mim berharakat (مُ مِ مَ) yang berada setelahnya. Sehingga, kedua huruf mim tersebut bergabung menjadi satu dan memiliki tanda tasydid.

Cara melafalkan idgham mimi cukup mudah, yaitu dengan meleburkan huruf mim rangkap secara mendengung dan dihentikan selama 3 ketukan.