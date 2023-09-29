Cerita Kocak Nasruddin Hoja Bikin Tetangganya Jengkel Gara-Gara Pinjam Periuk Nasi

NASRUDDIN Hoja adalah tokoh yang dikenal cerdas dan lucu. Namun terkadang kecerdasannya dimanfaatkan oleh penguasa saat itu untuk kepentingan pribadi. Salah satu kisah humor yang melibatkan Nasruddin Hoja adalah ketika dia meminjam periuk tetangganya.

Dilansir kanal YouTube Abot Story, suatu hari Nasruddin Hoja meminjam periuk nasi dari tetangganya. Tidak lama kemudian dia mengembalikan periuk tersebut, tetapi ada yang berbeda.

Nasruddin Hoja membawa sebuah periuk kecil di samping periuk asli yang dipinjam. Tentu saja tetangganya itu penasaran dan bertanya, "Apa periuk kecil itu, Hoja?"

Nasruddin Hoja dengan senyum misterius menjawab, "Oh, itu periuknya sedang hamil saat saya pinjam, dan sekarang sudah melahirkan dengan selamat."