HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran dan Sains Beberkan Biji-bijian Punya Gizi Melimpah, Ini Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:30 WIB
Alquran dan Sains Beberkan Biji-bijian Punya Gizi Melimpah, Ini Buktinya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap gizi melimpah di balik biji-bijian. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap manfaat di balik penganan biji-bijian. Biji-bijian adalah bagian penting dari tumbuh-tumbuhan, seperti pepohonan besar, sayuran, dan buah-buahan.

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, kata biji-bijian di dalam kitab suci Alquran sampai disebut sebanyak 12 kali. Enam di antaranya, yaitu:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

"... serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir ada seratus biji ..." (Quran Surat Al Baqarah Ayat 261)

"... suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya pula mereka makan." (QS Yasin: 33) 

Halaman:
1 2 3
