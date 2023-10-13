Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Bacaan Surat Al Kautsar Ayat 1-3 Lengkap dengan Artinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:56 WIB
Hukum Bacaan Surat Al Kautsar Ayat 1-3 Lengkap dengan Artinya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

HUKUM bacaan Surat Al Kautsar Ayat 1-3 wajib diketahui agar pelafalan bacaan menjadi benar.

Surat Al Kautsar turun saat setelah seorang pemuka di Madinah bernama Ka'ab bin al-Asyraf mengatakan kepada masyarakat Mekkah bahwa mereka jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW.

Bacaan surat Al Kautsar

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus” (QS. Al Kautsar: 1-3).

Dalam Al Qur’an, surat Al Kautsar merupakan surat yang paling pendek. Surat ini hanya terdiri tiga ayat saja. Kendati demikian, surat ini mengandung beberapa hukum bacaan yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, berikut okezone merangkum hukum bacaan yang terkandung dalam surat Al Kautsar ayat 1-3.

-Ayat 1

Ghunnah,

Hal ini terjadi pada bacaan ( إِنَّا ), yakni sebab terdapat huruf Nun ditasydid. Cara membaca ghunnah yaitu huruf nun dibaca dengung ditahan antara 2-3 harakat.

Mad jaiz munfashil

Terdapat pada bacaan (إِنَّا أَ ) sebab mad ashli (mad thabi’i), yaitu huruf Alif mati setelah fathah menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.

Huruf lin (haraf lin)

Terdapat pada bacaan ( عْطَيْنَا) sebab huruf Ya mati setelah fathah.

Mad ashli (mad thabi’i)

Terdapat pada bacaan ( عْطَيْنَا) sebab fathah berdiri diatas huruf Nun. Panjang mad ashli yaitu 1 alif (dua harakat).

