Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tanda Kiamat di Yaman Menurut Hadits Nabi

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |14:14 WIB
Tanda Kiamat di Yaman Menurut Hadits Nabi
Ilustrasi tanda kiamat di Yaman menurut hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Pixabay)
A
A
A

TANDA kiamat di Yaman banyak dibahas public dunia. Salah satunya karena adanya api yang keluar di Kota Aden, Yaman. Ini disebut sebagai tanda-tanda hari kiamat. Api tersebut akan menggiring manusia dari arah timur ke barat. 

Sebagaimana telah Okezone himpun, Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Kota Aden terletak 170 kilometer timur Yaman.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Aden merupakan sebuah pelabuhan alami, terbuat dari semenanjung gunung berapi, dan pertama kali digunakan oleh Kerajaan Awsan kuno antara abad 5 dan 7 SM. Kota ini memiliki populasi sekira 398.399 jiwa.

Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang.

Beliau lalu bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Mereka menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat."

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dalam haditsnya bersabda:

إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُوْنُ حَتَّـى تَكُوْنَ عَشْـرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ اْلأَرْضِ، وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.

"Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada sepuluh tanda (sebelumnya): Khasf di timur, khasf di barat, khasf di Jazirah Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar 'Adn yang menggiring manusia."

Dalam riwayat lain dari Imam Muslim: "Api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul." (Shahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyraathus Saa'ah XVIII/27-28, Syarh An-Nawawi) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/614/3177419/hari_kiamat-QalW_large.jpg
Siapakah Sosok yang Pertama Dibangkitkan di Hari Kiamat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/330/3173926/pohon_gharqad-jOH7_large.jpg
Benarkah Pohon Gharqad Melindungi Umat Yahudi Jelang Kiamat Nanti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3077001/4-ciri-imam-mahdi-yang-akan-muncul-pada-akhir-zaman-jelang-kiamat-yniHij4EzM.jpg
4 Ciri Imam Mahdi yang Akan Muncul pada Akhir Zaman Jelang Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/614/3059955/danau-thabariyah-kering-tanda-kiamat-akibat-diminum-kaum-yajuj-dan-majuj-ini-kisahnya-CnymwsEKUK.jpg
Danau Thabariyah Kering Tanda Kiamat Akibat Diminum Kaum Yajuj dan Majuj, Ini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/330/3057913/kisah-danau-thabariyah-mengering-diminum-yajuj-dan-majuj-pertanda-datangnya-hari-kiamat-lyiTNb4tzU.jpg
Kisah Danau Thabariyah Mengering Diminum Yajuj dan Majuj Pertanda Datangnya Hari Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/330/3057163/inilah-makhluk-yang-terakhir-meninggal-pada-hari-kiamat-kelak-NgeThIHuEa.jpg
Inilah Makhluk yang Terakhir Meninggal pada Hari Kiamat Kelak
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement