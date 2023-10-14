Tanda Kiamat di Yaman Menurut Hadits Nabi

TANDA kiamat di Yaman banyak dibahas public dunia. Salah satunya karena adanya api yang keluar di Kota Aden, Yaman. Ini disebut sebagai tanda-tanda hari kiamat. Api tersebut akan menggiring manusia dari arah timur ke barat.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Kota Aden terletak 170 kilometer timur Yaman.

Aden merupakan sebuah pelabuhan alami, terbuat dari semenanjung gunung berapi, dan pertama kali digunakan oleh Kerajaan Awsan kuno antara abad 5 dan 7 SM. Kota ini memiliki populasi sekira 398.399 jiwa.

Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang.

Beliau lalu bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Mereka menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat."

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dalam haditsnya bersabda:

إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُوْنُ حَتَّـى تَكُوْنَ عَشْـرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ اْلأَرْضِ، وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.

"Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada sepuluh tanda (sebelumnya): Khasf di timur, khasf di barat, khasf di Jazirah Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar 'Adn yang menggiring manusia."

Dalam riwayat lain dari Imam Muslim: "Api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul." (Shahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyraathus Saa'ah XVIII/27-28, Syarh An-Nawawi)