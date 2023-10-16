Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sholat Apa yang Bisa untuk Melunasi Utang?

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:25 WIB
Sholat Apa yang Bisa untuk Melunasi Utang?
Ilustrasi untuk sholat yang bisa lnasi utang (Foto: Freepik)
A
A
A

SHOLAT apa yang bisa untuk melunasi utang? Hal ini ternyata cukup banyak ditanyakan kaum Muslimin. Islam sendiri adalah agama memiliki amalan sangat lengkap untuk berbagai kebutuhan pemeluknya, baik urusan dunia ataupun akhirat.

Sebagai Muslim sudah seharusnya selalu kembali kepada Yang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, salah satu yang umum dikeluhkan oleh manusia yaitu agar bisa terbebas dari utang.

Sudah sepantasnya bila kita berutang maka langsung memohon dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam membayarnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin 16/10/2023), terdapat sholat hajat bagi umat Muslim yang ingin dimudahkan untuk membayar utang.

Karena dalam Islam, utang merupakan salah satu topik serius. Sifat utang harus dilunasi karena ini tidak hanya masalah di dunia saja melainkan berlanjut hingga ke akhirat.

Sholat hajat untuk bayar utang bisa dijadikan salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan dengan niat yang tulus. Harapannya tentu saja agar rezeki dilancarkan dan akan digunakan untuk membayar utang.

Sholat hajat hukumnya sunnah untuk memohon segala hajat kepada Allah SWT. Sholat yang satu ini biasa dilaksanakan bagi yang memiliki keinginan yang sangat diharapkan.

Sholat untuk bayar utang berjumlah empat rakaat dengan 2 kali salam. Shalat ini sebaiknya dilakukan di atas jam 12 malam.

Berikut bacaan niat sholat hajat khusus bayar utang dan tata cara pelaksanaannya. 

1. Niat Sholat Hajat

Niat shalat hajat diucapkan dalam hati dengan ikhlas seperti berikut:

Ushollii sunnatal haajati arba’a roka’aatin lillaahi ta’aala.

Artinya: “Aku berniat shalat sunnah hajat empat raka’at karena Allah Ta’ala”

