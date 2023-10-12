Apakah Boleh Matikan Handphone saat Sedang Sholat?

APAKAH boleh matikan handphone saat sedang sholat? Ketahui jawaban lengkapnya di artikel berikut ini. Sangat penting diketahui kaum Muslim.

Handphone berdering saat pelaksanaan sholat masih sering terjadi. Apalagi, jika HP berdering ketika tengah melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau mushola sehingga menganggu jamaah lainnya.

Pemilik HP kadang bingung apa yang harus dilakukan, mematikan atau membiakan tetap berdering. Jika melakukan gerakan tambahan untuk mematikan HP, dikhawatirkan membatalkan sholat. Tapi kalau tidak dimatikan, membuat sholat menjadi tidak khusyuk. Ini menjadi serbasalah.

Memang sebelum pelaksanaan sholat berjamaah biasanya imam meminta jamaah menonaktifkan HP masing-masing. Tapi, jamaah bisa saja lupa atau terlewat imbauan tersebut.

Lantas, apakah mematikan handphone saat sedang sholat bisa membuat batal?

Tim Layanan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan bahwa sholat merupakan salah satu Rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan kaum Muslim. Sehingga, sebisa mungkin dilakukan dengan khusyuk.

"Dalam Islam, sholat bentuk ibadah yang sangat penting dan harus dijalankan dengan penuh kesadaran serta khusyuk. Dalam kasus seseorang sengaja mematikan HP saat sholat karena berdiring, maka ulama mengatakan perbuatan tersebut tidak sampai membatalkan sholat," jelas Tim Layanan Syariah dalam situs resmi Kemenag.