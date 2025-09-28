JAKARTA - Sholat taubat, tahajud, dan hajat adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan dan tujuan masing-masing. Mengetahui urutan dan tata cara sholat ini penting agar ibadah dapat dijalankan dengan benar dan khusyuk.
Sholat taubat dilakukan sebagai bentuk permohonan ampun atas dosa dan janji untuk tidak mengulanginya. Biasanya dikerjakan dua rakaat.
Tata cara singkat:
Disarankan sholat taubat dilakukan sebelum tahajud pada sepertiga malam terakhir.
Sholat tahajud adalah sholat malam yang memiliki pahala besar dan dapat dikerjakan minimal dua rakaat, maksimal delapan rakaat. Dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur.
Tata cara singkat:
Bisa dilanjutkan rakaat berikutnya sesuai kemampuan.
Setelah tahajud, dianjurkan membaca doa khusus memohon ampun dan keberkahan.