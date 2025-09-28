Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Urutan Sholat Taubat, Tahajud, dan Hajat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |17:46 WIB
Urutan Sholat Taubat, Tahajud, dan Hajat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Sholat taubat, tahajud, dan hajat adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan dan tujuan masing-masing. Mengetahui urutan dan tata cara sholat ini penting agar ibadah dapat dijalankan dengan benar dan khusyuk.

1. Sholat Taubat

Sholat taubat dilakukan sebagai bentuk permohonan ampun atas dosa dan janji untuk tidak mengulanginya. Biasanya dikerjakan dua rakaat.

Tata cara singkat:

  1. Niat: "Usholli sunnat at-taubati rak'ataini lillahi ta'ala."
  2. Takbiratul ihram.
  3. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek.
  4. Ruku, i'tidal, sujud dua kali, dan tasyahud.
  5. Salam.

Disarankan sholat taubat dilakukan sebelum tahajud pada sepertiga malam terakhir.

2. Sholat Tahajud

Sholat tahajud adalah sholat malam yang memiliki pahala besar dan dapat dikerjakan minimal dua rakaat, maksimal delapan rakaat. Dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur.

Tata cara singkat:

  1. Niat: "Usholli sunnat at-tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala."
  2. Takbiratul ihram.
  3. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek.
  4. Ruku, i'tidal, sujud dua kali, dan tasyahud.
  5. Salam.

Bisa dilanjutkan rakaat berikutnya sesuai kemampuan.

Setelah tahajud, dianjurkan membaca doa khusus memohon ampun dan keberkahan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
