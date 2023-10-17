Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Terkait Kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis, Amalkan Doa Ini saat Naik Transportasi Umum

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |16:01 WIB
Terkait Kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis, Amalkan Doa Ini saat Naik Transportasi Umum
Ilustrasi doa naik moda transportasi umum terkait kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis. (Foto: Istimewa/MNC Portal)
A
A
A

KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng–Gambir dan KA Argo Wilis relasi Bandung–Surabaya Gubeng mengalami kecelakaan anjlok di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo–Stasiun Wates, Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada pukul 13.15 WIB, Selasa (17/10/2023).

Terkait kecelakaan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis, ada doa naik moda transportasi umum yang bisa diamalkan kaum Muslimin. Tujuannya agar selamat sampai tujuan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

KA Argo Semeru dan Argo Wilis anjlok. (Foto: Istimewa/MNC Portal)

Membaca doa ketika naik moda transportasi umum, termasuk kereta api, akan membuat hati menjadi tenang karena terus mengingat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS Ar-Ra'd: 28) 

Halaman:
1 2 3
