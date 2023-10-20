Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tanda Kiamat yang Sudah Muncul di China, Cek Faktanya

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:20 WIB
Tanda Kiamat yang Sudah Muncul di China, Cek Faktanya
Ilustrasi cek fakta tanda kiamat yang sudah muncul di China. (Foto: Freepik)
A
A
A

MARI cek fakta tentang kabar tanda kiamat yang sudah muncul di China. Diberitakan beberapa tanda kiamat sudah banyak muncul di berbagai belahan dunia.

Dari beberapa benua dan negara yang disebut menunjukkan tanda-tanda hari kiamat, kali ini berada di Negeri Tirai Bambu China.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Pada 2022, langit China tepatnya di Zhousan digemparkan oleh langit yang berwarna merah seperti darah.

Masyarakat menduga ini adalah fenomena akhir zaman. Namun menurut pemerintah setempat, fenomena tersebut merupakan akibat dari pembiasan cahaya.

Belum lama ini kembali terjadi fenomena aneh di China yang juga dianggap sebagai tanda kiamat. Melalui video yang diberi judul "Tanda Akhir Zaman!! Warga Menangis Melihat Hujan Cacing BerL3nd1r dari Langit Penuhi Daratan!!" memperlihatkan banyaknya cacing yang memenuhi jalanan serta menutupi mobil yang sedang terparkir.

Video viral yang dibagikan pada 25 Maret lalu ini berlokasi di Provinsi Liaoning, Cina. Meski sempat menghebohkan warganet, ternyata setelah dicek kebenarannya, informasi tersebut merupakan hoaks.

Para ahli mengatakan fenomena tersebut adalah bunga poplar yang jatuh dari pohonnya dan terbawa angin sehingga memenuhi jalanan. 

Halaman:
1 2 3
