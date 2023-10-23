Viral Suami Istri Berhasil Ajari 16 Anaknya Jadi Penghafal Alquran

VIRAL pasangan suami istri bernama Kamarudin dan Nazra, warga Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, berhasil mengajari 16 anaknya menjadi penghafal Alquran.

Pasangan suami istri pencetak 16 anak penghafal Alquran ini hidup sederhana namun bermakna. Hal ini diketahui saat MNC Media datang bersilaturahmi ke kediamanannya.

Sambutan hangat diberikan Kamarudin dan keluarga. Sehari-hari ia bekerja sebagai guru agama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Katoi. Dia juga merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN).

Kamaruddin bercerita dirinya menikah pada Januari 1996. Ia dan istri bertemu serta menikah di sebuah pesantren di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Buah hati pertamanya lahir setelah keduanya 10 bulan menikah.

"Anak pertama, Nurfaaiqah, lahir pada 12 Oktober 1996. Sedangkan anak bungsu, Zayyan Aqif Rahmani, lahir pada 29 Desember 2015," kata Kamaruddin, dikutip dari kanal YouTube Lintas iNews.

Dia menambahkan, anak pertama berumur 25 tahun, sedangkan anak bungsunya berusia 6 tahun 3 bulan. Anak pertama, kedua, dan ketiga semuanya lahir di Pangkep. Selanjutnya pada 1999, Kamaruddin dan keluarga memutuskan pindah ke Kolaka Utara.

Saat itu dia mengabdi menjadi guru honorer hingga kemudian diangkat menjadi ASN. Di Kolaka Utara inilah anak keempat hingga 16 lahir. Dikarenakan kondisi tempatnya tinggal saat itu belum sebaik sekarang, maka kelahiran anaknya serba-darurat.

"Enam anak saya dilahirkan sendiri (tanpa bantuan medis). Mulai anak ke-7, 8, sampai 15, saya sendiri yang membantu kelahiran," bebernya.