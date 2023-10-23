Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Suami Istri Berhasil Ajari 16 Anaknya Jadi Penghafal Alquran

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:23 WIB
Viral Suami Istri Berhasil Ajari 16 Anaknya Jadi Penghafal Alquran
Viral suami istri berhasil mendidik 16 anaknya menjadi penghafal Alquran. (Foto: YouTube Lintas iNews)
A
A
A

VIRAL pasangan suami istri bernama Kamarudin dan Nazra, warga Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, berhasil mengajari 16 anaknya menjadi penghafal Alquran.

Pasangan suami istri pencetak 16 anak penghafal Alquran ini hidup sederhana namun bermakna. Hal ini diketahui saat MNC Media datang bersilaturahmi ke kediamanannya.

Sambutan hangat diberikan Kamarudin dan keluarga. Sehari-hari ia bekerja sebagai guru agama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Katoi. Dia juga merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN).

Kamaruddin bercerita dirinya menikah pada Januari 1996. Ia dan istri bertemu serta menikah di sebuah pesantren di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Buah hati pertamanya lahir setelah keduanya 10 bulan menikah.

"Anak pertama, Nurfaaiqah, lahir pada 12 Oktober 1996. Sedangkan anak bungsu, Zayyan Aqif Rahmani, lahir pada 29 Desember 2015," kata Kamaruddin, dikutip dari kanal YouTube Lintas iNews.

Dia menambahkan, anak pertama berumur 25 tahun, sedangkan anak bungsunya berusia 6 tahun 3 bulan. Anak pertama, kedua, dan ketiga semuanya lahir di Pangkep. Selanjutnya pada 1999, Kamaruddin dan keluarga memutuskan pindah ke Kolaka Utara.

Saat itu dia mengabdi menjadi guru honorer hingga kemudian diangkat menjadi ASN. Di Kolaka Utara inilah anak keempat hingga 16 lahir. Dikarenakan kondisi tempatnya tinggal saat itu belum sebaik sekarang, maka kelahiran anaknya serba-darurat.

"Enam anak saya dilahirkan sendiri (tanpa bantuan medis). Mulai anak ke-7, 8, sampai 15, saya sendiri yang membantu kelahiran," bebernya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement