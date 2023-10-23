Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Pesepakbola Muslim Antonio Rudiger, Rayakan Kemenangan dengan Bersujud

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:23 WIB
Kisah Pesepakbola Muslim Antonio Rudiger, Rayakan Kemenangan dengan Bersujud
Kisah pesepakbola Muslim Antonio Rudiger. (Foto: Instagram @tonirudiger)
A
A
A

KISAH pesepakbola Muslim Antonio Rudiger memberi inspirasi bagi banyak orang. Ia merupakan Muslim pesepakbola profesional asal Jerman yang lahir di Kota Berlin pada 3 Maret 1993. Dia selalu menjadi andalan di lini belakang, tepatnya sebagai bek.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Antonio Rudiger diketahui sebagai seorang Muslim pesepakbola yang cukup taat beribadah. Dia sering mengunggah foto dirinya ketika sedang melaksanakan ibadah atau perayaan agama Islam bersama rekan-rekan seimannya.

Antonio Rudiger. (Foto: Istimewa/Okezone)

Misalnya ketika masih membela klub raksasa Inggris Chelsea, Rudiger kerap beribadah bersama pesepakbola Muslim lainnya yakni N'Golo Kante dan Hakim Ziyech. Dia pun diketahui sering merayakan gol dengan bersujud.

Karier bek Antonio Rudiger bermula saat dirinya bergabung dengan VFB Sperber Neukolln. Ia juga pernah bergabung dengan Borussia Dortmund dan VFB Stuttgart sebelum memulai karier senior. 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
