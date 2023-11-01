Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

3 Kisah Mualaf yang Ditentang Orangtuanya, Ada si Cantik Artis Senior

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:01 WIB
3 Kisah Mualaf yang Ditentang Orangtuanya, Ada si Cantik Artis Senior
Bella Saphira salah satu kisah mualaf yang ditentang orangtuanya. (Foto: Instagram @bellasaphiraofficial)
A
A
A

ADA 3 kisah mualaf yang ditentang orangtuanya. Meski memiliki orangtua yang menentang agama Islam, para mualaf ini mantap menjadi Muslim.

Diketahui bahwa urusan agama merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Bisa jadi seseorang memilih menjadi mualaf yang berbeda dengan orangtua atau keluarganya.

Hal itulah juga dialami beberapa orang yang terlahir di keluarga non-Muslim ini. Tidak mudah bagi mereka berpindah agama. Mereka sempat ditentang, bahkan dibuang alat sholatnya oleh keluarganya.

Namun, hal tersebut ternyata membuat mereka lebih taat dan mantap dengan keputusan masuk Islam. Berikut ini 3 kisah mualaf yang ditentang orangtuanya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Kisah mualaf Jepang Kyoichiro Sugimoto membantu kedua orangtuanya masuk Islam. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

1. Kyoichiro Sugimoto 

Lahir di Kota Seki, Jepang, Kyoichiro Sugimoto menjadi mualaf pada 1997. Hal itu terjadi setelah dirinya melakukan perjalanan ke Bangladesh, kemudian mantap memeluk Islam.

Awal mula Kyoichiro tertarik dengan agama Islam berkat kebaikan hati orang-orang di Bangladesh. Dia pun mulai belajar kitab suci Alquran dan terjemahannya yang berbahasa Jepang.

Dari situlah Kyoichiro makin terkesima akan ajaran Islam yang memberikan pengertian akan kehidupan akhirat.

Sekarang dirinya aktif sebagai pendakwah agama Islam di Jepang. Bahkan, Kyoichiro sudah aktif melakukan ceramah-ceramah untuk kalangan Muslim maupun non-Muslim. Selain itu, dia kini menjadi pemimpin lembaga dakwah dan riset Islam.

Lalu momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya adalah kedua orangtuanya sudah menjadi mualaf.

Ayahnya yang dulu menentang keras dirinya masuk Islam, sekarang di usia 75 mantap menjadi Muslim, bahkan menghadiri Sholat Jumat di Pusat Kebudayaan Chiba untuk pertama kali dalam hidupnya. 

Halaman:
1 2 3
