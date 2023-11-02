7 Contoh Bacaan Izhar Syafawi di Dalam Alquran

INILAH 7 contoh bacaan izhar syafawi di dalam Alquran. Perlu diketahui hukum izhar syafawi merupakan salah satu ilmu tajwid yang wajib dipelajari kaum Muslimin.

Tujuan mempelajari ilmu tajwid tersebut adalah agar saat membaca Alquran maka akan menjadi lebih fasih dan artinya tidak akan bergeser. Alhasil, bacaan Alquran menjadi lebih sempurna.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut pengertian dan 7 contoh bacaan izhar syafawi di dalam Alquran.

Pengertian Izhar Syafawi

Izhar syafawi merupakan bacaan tajwid yang diturunkan dari hukum mim sukun atau mim mati (مْ). Bacaan tersebut memiliki arti terang, sedangkan syafawi artinya bibir. Sehingga maksud dari hukum izhar syafawi adalah membaca dengan cara membunyikan huruf secara terang dengan bibir tertutup.

Jadi hukum bacaan izhar syafawi akan berlaku ketika ada mim mati atau mim sukun (مْ) bertemu dengan semua huruf hijaiyah, kecuali huruf ba' (ب) dan mim (م).

Contoh Bacaan Izhar Syafawi

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah beberapa contoh hukum bacaan izhar syafawi dalam Alquran.

1. Surat Al Ikhlas ayat 4

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

Wa lam yakullahuu kufuwan Ahad.

Artinya: dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.

2. Surat Al Ikhlas ayat 3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ

Lam yalid wa lam yuulad.

Artinya: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan".

3. Surat Al Fatihan ayat 7

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ

Shirootholladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhoooooolliiin.

Artinya: (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

4. Surat Al Fatihah ayat 1

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Alhamdulillaahi rabbil 'Alamiin

Artinya: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.